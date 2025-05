Chim chết hàng loạt một cách bí ẩn ở California, người dân lo sợ

Sự việc được cho là bắt đầu từ vài tháng trước, khi những xác chim đầu tiên được phát hiện. Trước áp lực từ cộng đồng, Sở Cá và Động vật hoang dã California đã chính thức mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Một số cư dân nghi ngờ hệ thống điện lực của Công ty Điện và Khí đốt Thái Bình Dương (PG&E) có thể liên quan đến cái chết của chim và yêu cầu công ty này hành động. Tuy nhiên, người phát ngôn PG&E, bà Tamar Sarkissian phủ nhận có dấu hiệu cho thấy đường dây điện là thủ phạm. Công ty cho biết đã cử đội kỹ thuật đến kiểm tra cột điện được cho là điểm bất thường và xác nhận các thiết bị đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cho chim.

Đặc biệt, PG&E đã phối hợp với Sở Cá và Động vật hoang dã để kiểm tra hai xác chim. Kết quả từ Phòng thí nghiệm Sức khỏe Động vật hoang dã California cho thấy cả hai con chim, một con bồ câu than và một con sáo châu Âu đều mang vết thương do bị bắn bằng đạn bi, chứ không phải do điện giật.