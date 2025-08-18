Chiêu trò 'việc tốt nơi xứ Hàn', người phụ nữ U30 khiến 78 người sập bẫy

Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Hiền (SN 1996, ở xã Đại Hùng, Thanh Hóa) mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, bị cáo Hiền vốn không nghề nghiệp ổn định, nhưng do cần tiền tiêu, chị ta nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua việc nhận tiền, hứa đưa các lao động đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc để lừa đảo.

Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu bản thân làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc, có khả năng đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động thời vụ.

Tin tưởng bị cáo, nhiều người lao động đã liên hệ nộp tiền cho Hiền. Sau khi nhận tiền, bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện như cam kết. Với phương thức và thủ đoạn trên, từ cuối năm 2023 đến tháng 5/2024, Nguyễn Thị Hiền đã chiếm đoạt của 78 bị hại hơn 4,8 tỷ đồng.