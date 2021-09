'Chiêu trò lừa gạt' - Bộ phim Thái Lan khiến các 'tiểu tam' phải trông ngóng

Sau thành công của bộ phim Đại thời đại với nhiều chuyện tình éo le ngang trái, và có cái kết đẹp khi tìm ra được câu trả lời cho cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của 3 thế hệ phụ nữ nhà họ Dương. Tiếp nối khung giờ quen thuộc 17h30 mỗi ngày trên kênh THVL1 sẽ lên sóng phục vụ khán giả bộ phim Thái Lan Chiêu trò lừa gạt.

Chiêu trò lừa gạt (tên tiếng Anh là Deceitful love) là một bộ phim do Thái Lan sản xuất vào năm 2020 với 34 tập, thời lượng 45 phút mỗi tập. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Ramin (do Pope Thanawat thủ vai) là một luật sư sắc sảo và Pitcha (do Bella Ranee thủ vai) là một cô gái hiện đại. Họ là những người bạn thời thơ ấu vô tình gặp lại và đem lòng yêu thương nhau.