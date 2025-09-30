Chiều nay 30/9, hồ thủy điện Trị An xả lũ, cảnh báo ngập ven sông ở Đồng Nai và TP HCM

Đến 16 giờ cùng ngày, công ty sẽ tăng lưu lượng xả qua đập tràn lên 320 m3/s; lưu lượng qua tuabin phát điện vẫn từ 750 m3/s đến 820 m3/s, nâng tổng lượng nước xả xuống hạ du lên 1.070-1.140 m3/s.

Việc xả lũ đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương liên quan để phối hợp, đồng thời khuyến cáo người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.