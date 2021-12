Chiêu lôi kéo 'con bạc' của đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng

Theo VTV đưa tin, chiều 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP HCM cho biết, cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet - là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP. HCM khám phá.

Các đối tượng cầm đầu đường dây là Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý ( 27 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận).

Trong đó, 2 đối tượng Bạch và Quý vừa bị bắt giữ vào chiều 1/12 khi đang lẩn trốn tại Quận 7, còn Nhu và Ngân đã bị tóm gọn trước đó.

Để đường dây hoạt động rộng khắp, 4 đối tượng cầm đầu tuyển rất nhiều nhân viên.