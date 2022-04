Chiêu lách luật 'lùa gà', bán giấy thu tiền nghìn tỷ đồng

Để “hô biến” một người không có trình độ và không am hiểu thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà phát hành sẽ thực hiện như sau: Khi ký hợp đồng mua trái phiếu DN, công ty phát hành sẽ chuẩn bị thêm một bộ hồ sơ, “hỗ trợ” người mua thành nhà đầu tư chuyên nghiệp rồi chuyển vào tài khoản người mua trái phiếu 2 tỷ đồng và đóng băng tài khoản lại, không cho rút tiền ra. Sau khi hoàn tất thủ tục và trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, công ty phát hành sẽ rút 2 tỷ đồng ra khỏi tài khoản.

Quy định DN phát hành trái phiếu riêng lẻ không phải xếp hạng tín nhiệm, được cho là thiếu chặt chẽ về quản lý. Thị trường trái phiếu DN đã phát triển nhưng yêu cầu xếp hạng tín nhiệm DN không đặt ra, làm giảm đi sự minh bạch.

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, cho biết, “chúng tôi đã tham khảo mô hình từ Malaysia và Hàn Quốc để xây dựng văn hóa minh bạch trên thị trường và nhận thấy rằng, tất cả các DN muốn phát hành trái phiếu, đều cần phải xếp hạng tín nhiệm. Bởi đây là cơ sở giúp cho các nhà đầu tư có thể đánh giá một cách chính xác và đem đến sự lành mạnh cho thị trường”.

Đầu tư trái phiếu DN có nhiều rủi ro, vì vậy xếp hạng tín nhiệm của DN phát hành là rất quan trọng. Theo ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch HĐQT Công ty FiinGroup, căn cứ vào biểu đồ “Tỷ lệ vỡ nợ tích lũy trung bình của trái phiếu DN toàn cầu từ năm 1981” cho thấy, xác suất vỡ nợ của các DN có tín nhiệm từ hạng CCC tới C trong 30 năm qua là trên 50%, còn hạng BB và BBB khoảng15-17%. Để so sánh, có thể nhìn vào thị trường trái phiếu của Thái Lan sẽ thấy, hầu hết các DN hạng C đều phá sản, có DN chỉ sau 3 năm đã vỡ nợ. Thậm chí, các DN hạng B cũng phá sản vô cùng chóng vánh. Với Việt Nam cũng như vậy, nếu đầu tư trái phiếu DN, cần hết sức lưu ý về xếp hạng tín nhiệm của DN phát hành.

Giới chuyên môn cũng cho rằng, ở những quốc gia có thị trường trái phiếu DN phát triển, bất cứ DN nào muốn phát hành trái phiếu đều phải xếp hạng tín nhiệm. Trong khi mức độ minh bạch thông tin của nhiều DN Việt Nam hiện không cao. Nhiều DN ngại công bố thông tin, thậm chí giấu thông tin, báo cáo thông tin tài chính chưa rõ ràng. Điều này dẫn đến thị trường trái phiếu DN có sự bất cân đối về thông tin giữa người bán và người mua. Người bán nắm nhiều thông tin hơn nhưng không công bố, minh bạch cho người mua biết. Như vậy rủi ro là khó tránh khỏi.

Trần Thủy