Chiêu hút 'con bạc' ngoại quốc của ông trùm Câu lạc bộ Lucas Palace ở Hà Nội

Hôm nay (15/8), TAND TP Hà Nội đang xét xử 65 bị cáo trong vụ đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ Lucas Palace, Hà Nội. Bị cáo Trần Xuân Minh (SN 1990), Đào Anh Dũng (SN 1992, ở Hà Nội) và những người liên quan khác bị đưa ra xét xử về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Trước đó, ngày 15/10/2023, tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hành chính Câu lạc bộ Lucas Palace (Câu lạc bộ) tại các phòng SH 13, SH 14 khu dự án The Belleville, phường Yên Hòa, Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker được thua bằng tiền tại các phòng VIP ở tầng 3.

Tại phòng VIP 1, cơ quan công an bắt quả tang Mai Hoàng Phương Trang (SN 1996) đang chia bài cho các “con bạc” đánh bạc bằng hình thức Poker. Những người tham gia chơi bạc tại đây không chỉ mang quốc tịch Việt Nam mà còn có những “con bạc” mang quốc tịch Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tại phòng VIP 3, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Thị Hoàng Anh (SN 1992) đang chia bài cho 7 đại gia.