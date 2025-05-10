Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt

Hoàng Hường nhiều lần bị cho là lợi dụng các vụ việc “nóng” để quảng bá hình ảnh, thương hiệu. Năm 2021, Hường mời ca sĩ Hồ Văn Cường làm đại sứ hãng nha khoa của mình khi anh vướng ồn ào với ê-kíp Phi Nhung. Hường hợp tác với cặp đôi lệch tuổi “cô dâu 62 tuổi, chú rể 26 tuổi” để quảng bá dịch vụ thẩm mỹ, nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn và đấu tố. Năm 2022, Hoàng Hường đưa bé Mua Thị Dua (Phúng Phính, dân tộc H’Mông) về Hà Nội với lý do hỗ trợ học tập, song thường xuyên cho em xuất hiện trong livestream bán hàng với hình ảnh gợi cảm, gây tranh cãi dữ dội.

Cùng với đó, Hoàng Hường thường khẳng định doanh thu từ bán hàng sẽ được trích để làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Chính chiêu thức này giúp Hoàng Hường tạo được thiện cảm với nhiều người, nhưng cũng khiến dư luận đặt nghi vấn về tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Ví dụ trong buổi livestream bán nước giặt, Hoàng Hường xếp nhiều chồng tiền mệnh giá 50.000 đồng. Hường thông báo người mua để lại số điện thoại và đặt hàng đúng cú pháp sẽ được bốc thăm trúng thưởng với giải đặc biệt 200 triệu đồng, giải phụ 50 triệu đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng cùng lời cam kết.

Giữa thông tin bị khởi tố, bắt tạm giam, Hoàng Hường vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Trang cá nhân của Hoàng Hường tiếp tục đẩy mạnh các nội dung về hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ đồng bào vùng lũ, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo... nhằm tạo thiện cảm, gia tăng tương tác, đồng thời khiến thông tin điều tra bị lấn át trên không gian mạng.

Các video, hình ảnh được đăng tải đều thu hút hàng nghìn bình luận, phần lớn mang tính cổ vũ. Một số ý kiến đặt nghi vấn tài khoản có thể dùng phần mềm để tăng lượt tương tác tích cực.

Hoàng Hường đăng dồn dập hình ảnh, video đi thiện nguyện.

Trên trang cá nhân, Hoàng Hường cũng đăng kèm lời giải thích cùng nhiều clip từ thiện và tiếp tục nhận được phản hồi cổ vũ từ một bộ phận cộng đồng mạng, bất chấp báo chí chính thống đưa tin về việc doanh nhân này "nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạng... và đang đứng trước vòng lao lý".

Trên TikTok, một số cư dân mạng đăng tải video thông báo tin tức về vụ việc của Hoàng Hường cho phụ huynh, nhưng các bà mẹ lại tỏ ra hoài nghi, cho rằng đây chỉ là tin bịa đặt, bởi Hoàng Hường vẫn đi làm từ thiện, hoạt động trên mạng xã hội.

Việc tài khoản cá nhân cùng hệ sinh thái mạng xã hội của Hoàng Hường đăng dồn dập các video lấy lòng thương cảm có thể làm lu mờ thông tin pháp lý. Nhiều người dễ bị dẫn dắt bởi hình ảnh thiện nguyện thay vì chú ý đến hành vi vi phạm, từ đó vô tình cổ vũ và tiếp tay cho sai phạm. Một bộ phận khác lại dựa vào hình ảnh từ thiện để phủ nhận sự thật, dẫn tới tình trạng hoang mang, khó phân biệt đúng sai.