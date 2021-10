Chiều 24/10: Hơn 73,2 triệu liều vaccine COVID-19 đã tiêm chủng; Tây Ninh thêm 252 ca dương tính với SARS-CoV-2

Theo kế hoạch Sở Y tế dự kiến giải thể 8/11 Bệnh viện dã chiến trong thời gian từ ngày 10/11/2021 đến 31/12/2021, trả cơ sở cho các trường học để chuẩn bị cho việc dạy, học và giữ lại 3 bệnh viện dã chiến gồm: Bệnh viện dã chiến số 8 (ký túc xá Trường đại học An ninh nhân dân cơ sở 2, xã An Phước, H.Long Thành, quy mô 1 ngàn giường do Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phụ trách);

Bệnh viện dã chiến số 9 (Trung đoàn Đồng Nai, xã Xuân Hiệp, H.Xuân Lộc, quy mô 1 ngàn giường do Trung tâm Y tế H.Xuân Lộc phụ trách); Bệnh viện dã chiến số 11 (Trang trại chăn nuôi gia cầm thuộc Công ty TNHH chăn nuôi Hồng Gấm, quy mô 2.500 – 3.000 giường do Trung tâm Y tế H.Tân Phú phụ trách).

Để đảm bảo công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, Sở Y tế xây dựng phương án tăng cường điều trị F0 tại nhà; thành lập khu điều trị F0 thuộc tầng 1 ở mỗi huyện, thành phố. Mỗi bệnh viện, Trung tâm y tế có giường bệnh đảm bảo có tối thiểu 2 tầng điều trị (tầng 2 và tầng 3).

Ngoài ra, Sở Y tế sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt Bệnh viện Phổi thực hiện chức năng khám chữa bệnh lao, phổi và duy trì khám chữa bệnh COVID-19 với quy mô hẹp. Duy trì khu điều trị COVID-19 của Bệnh viện Da liễu, thu hẹp dần quy mô theo tình hình dịch bệnh trong tỉnh.

Những ngày qua công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh Đồng Nai tiếp tục có những diễn biến tích cực. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh chiếm hơn 83,5%. Trong số hơn 9,5 ngàn bệnh nhân COVID-19 đang điều trị có 82,3% bệnh nhân không có triệu chứng, 35 trường hợp nguy kịch.

Lũy kế đến nay, tỉnh Đồng Nai đã sử dụng hơn 3,8 triệu liều vaccine để tiêm cho hơn 2,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên trong tỉnh. Trong đó, có hơn 1,2 triệu người đã được tiêm đủ 2 liều vaccine. Tỉnh đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong tỉnh nhằm sớm đạt được mục tiêu bao phủ 100% mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên.

Căn cứ vào Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế, đến ngày 22/10, Sở Y tế Đồng Nai đánh giá phân loạicấp độ dịchcủa tỉnh từ mức nguy cơ thấp (bình thường mới, màu xanh) của tuần trước sang mức nguy cơ trung bình (màu vàng).