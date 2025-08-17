Chiều 18/8 áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc bộ

Cập nhật đến chiều 17-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc - 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 17-8

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và chiều 18-8 sẽ đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc bộ với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Bắc Tây Bắc, tiến vào phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Dưới tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Tây Bắc Biển Đông, bao gồm Hoàng Sa, và khu vực vịnh Bắc bộ, trong đó có các đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3,5m. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này sẽ gặp sóng lớn.

Nhiều nơi mưa gió, có thể kéo dài