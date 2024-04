Chiến trường Điện Biên Phủ sau 70 năm

Điện Biên Phủ là thành phố được xây dựng ngay trên chiến địa khốc liệt của 70 năm trước. Cùng với việc phát triển cơ sở hạ tầng mới, đô thị này vẫn giữ gìn được các di tích ghi dấu chiến công của cha ông trong 56 ngày đêm oai hùng.

Sơ đồ chiến trường Điện Biên Phủ so với ảnh chụp vệ tinh gần đây.

Cuối năm 1953, sau khi nhảy dù xuống chiếm lòng chảo Mường Thanh, quân đội Pháp đã xây dựng lên tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với 3 phân khu.

Phân khu bắc gồm các cứ điểm tại đồi Độc Lập (Gabrielle), đồi Him Lam (Béatrice) và Bản Kéo (Anne-Marie). Phân khu nam (Hồng Cúm - Isabella) gồm một cụm cứ điểm và sân bay Hồng Cúm. Phân khu trung tâm gồm loạt cứ điểm A, C, D, sân bay Mường Thanh và bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm (nơi trú ẩn của tướng De Castries).

17h05 ngày 13/3/1954, bộ đội Việt Minh bắt đầu pháo kích cấp tập vào cứ điểm Him Lam, mở màn cho cả chiến dịch. Sau nhiều đợt xung phong, Đại đoàn 312 của ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm Him Lam vào 23h30 cùng ngày.

Ngày nay, di tích đồi Him Lam nằm trên địa bàn phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, nằm cách trụ sở Công an tỉnh Điện Biên 400m.