Chiến thuật 'gây bão để đàm phán' của ông Donald Trump

Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch EC Ursula von Der Leyen tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hồi tháng 1/2020 tại Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: CNBC

Chiến thuật đàm phán của ông Trump

Chiến thuật áp thuế rồi hoãn của ông Trump không phải ngẫu nhiên, mà là một phần trong triết lý “Nước Mỹ trên hết” (America First). Đây là kim chỉ nam trong chính sách đối nội và đối ngoại của ông, với mục tiêu ưu tiên lợi ích kinh tế, an ninh và việc làm của người Mỹ.

Thông qua chính sách bảo hộ thương mại, rút khỏi các hiệp định đa phương, hạn chế nhập cư và thúc đẩy sản xuất trong nước, ông Trump tìm cách giảm thâm hụt thương mại và bảo vệ doanh nghiệp Mỹ.

Ông Trump không ngần ngại tạo mâu thuẫn, thậm chí chủ động khơi mào căng thẳng. Phát biểu trên Bloomberg ngày 17/4, ông nói: “Đến một thời điểm, tôi không muốn tăng thuế cao hơn nữa vì sẽ khiến mọi người không mua hàng”.

Tuy nhiên, ông vẫn sử dụng thuế quan như đòn bẩy để gây áp lực, buộc đối tác ngồi vào bàn đàm phán. Chiến thuật này phản ánh triết lý trong cuốn sách nổi tiếng của ông, The Art of the Deal. Đó là tạo sức ép tối đa, khai thác nỗi sợ của đối phương rồi bất ngờ nhượng bộ để đạt được thỏa thuận có lợi.