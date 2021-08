Chiên theo 3 cách này, phồng tôm giòn rụm mà không tốn dầu mỡ

Chiên phồng tôm bằng nồi chiên không dầu



Trước tiên bạn cần làm nóng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng 5 phút. Trong lúc chờ nồi nóng bạn rót 1 thìa cà phê dầu ăn vào bát to rồi cho bánh phồng tôm vào đảo đều. Tiếp theo cho phồng tôm vào nồi, chiên trong 3 phút ở nhiệt độ 200 độ C. Khi chiên bánh, bạn nhớ thỉnh thoảng nhấc nồi ra đảo phồng tôm lên để bánh chín đều.