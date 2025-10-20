Chiến thắng đầu tiên của Tân Binh Thăng Cấp trước 2 đại diện từ Hàn Quốc và Nhật Bản

JUSTB là nhóm nhạc K-Pop với hơn 4 năm hoạt động và kinh nghiệm biểu diễn tại các sân khấu quốc tế như KCON Japan, KCON LA Showcase và Dream Concert. Nhóm đã phát hành nhiều EP với tổng hơn 150.000 bản và giành loạt giải thưởng như “Blooming Star” (Hanteo Music Awards) và “Rising Star” (Korea Model Awards). Năm 2024, JUSTB hợp tác cùng ATBO trong dự án The CrewOne và tham gia show “Road to Kingdom: Ace of Ace”. Nhóm cũng vừa hoàn thành World Tour “Just Odd” qua 13 thành phố toàn cầu.

Nhận xét về 2 đại diện quốc tế ở Công diễn 2, NSX Toàn Năng SOOBIN cho biết: “2 nhóm ở Công diễn 2, mỗi nhóm đều có 1 phong cách khác nhau. Nhóm KID PHENOMENON (Nhật Bản) thì mang đậm dấu ấn cá nhân còn nhóm JUSTB (Hàn Quốc) thì tinh thần đội nhóm rất cao, màu sắc âm nhạc cũng rất thu hút. Nhóm nào cũng đều có thế mạnh riêng và cũng đều là trở ngại lớn cho nhóm Việt Nam”.

Đáng chú ý, KID PHENOMENON đến từ Nhật Bản - thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới (chỉ sau Mỹ) và đây là lần đầu tiên nhóm đi lưu diễn nước ngoài. Việc Việt Nam trở thành "điểm dừng chân" tin cậy cho chuyến xuất ngoại đầu tiên này càng khẳng định uy tín của Tân Binh Toàn Năng trong mắt bạn bè quốc tế.

Sự góp mặt của JUST B và KID PHENOMENON tại Công diễn 2 đánh dấu bước tiến mới cho giải trí Việt, cho thấy sức hút ngày càng lớn của chương trình trong khu vực. Dù là show sống còn, “Tân Binh Toàn Năng” vẫn nói không với drama, tập trung hoàn toàn vào chuyên môn và sự chuyên nghiệp – yếu tố then chốt giúp chương trình ghi điểm với các nhà sản xuất quốc tế.

Ngay sau khi công chiếu, tập 3 với hơn 144 nghìn lượt xem trên nền tảng YouTube, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của chương trình và khẳng định nỗ lực nghiêm túc của YeaH1 trong việc đầu tư vào nghệ sĩ trẻ và âm nhạc Việt.

KID PHENOMENON ra mắt tháng 8/2023 qua chương trình “iCON Z” của LDH JAPAN và gia nhập EXILE TRIBE cùng các nhóm như LIL LEAGUE và THE JET BOY BANGERZ. Sau single đầu tay “Wheelie”, nhóm liên tục phát hành các ca khúc và album nổi bật như “PHENOMENON” và “Sparkle Summer”, đạt thứ hạng cao tại Nhật. Họ cũng tổ chức tour fanmeeting tại 11 thành phố và góp mặt ở các sự kiện lớn như NEO EXILE SPECIAL LIVE 2024. Sự xuất hiện của KID PHENOMENON cùng JUSTB tại “Tân Binh Toàn Năng” hứa hẹn mang đến luồng gió mới cho sân khấu giao lưu quốc tế.

Dù ấn tượng trước sự chuyên nghiệp của JUSTB và cá tính nổi bật từ KID PHENOMENON, các Tân Binh Thăng Cấp không giấu được áp lực khi đối đầu. Tuy nhiên, chính thử thách hiếm có này sẽ là động lực để họ bứt phá, vượt qua giới hạn và tiến gần hơn đến ước mơ. “Mình cũng rất mong chờ, đây sẽ là lúc khẳng định trình độ của các bạn Tân Binh đang như thế nào, có thể sẽ là cú tát để quật ngã các bạn ấy hoặc có thể sẽ là điều khiến các bạn ấy tự hào”. - NSX Toàn Năng SOOBIN kỳ vọng.

Tinh thần kỷ luật, chuyên nghiệp: Yếu tố then chốt kiến tạo thế hệ thần tượng “toàn năng”

Sự xuất hiện của khách mời đặc biệt - Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu đã mang đến cho dàn Tân Binh Thăng Cấp nhiều kinh nghiệm làm nghề quý báu, thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đến sự phát triển bền vững của thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp nối và giữ vững tinh thần kế thừa tinh hoa nghệ thuật nước nhà.

Chỉ qua một màn trình diễn ngắn, (S)TRONG Trọng Hiếu đã chỉ ra vấn đề đề then chốt về “cái tôi” làm lu mờ đi tinh thần làm việc nhóm, khiến đội hình và nhịp điệu thiếu gắn kết. Anh nhấn mạnh: “Các bạn ai cũng có điểm mạnh của họ, ai cũng có cái hay ho của họ nhưng mà điểm yếu nhất là teamwork. Mọi người không có tinh thần diễn chung, ai cũng có cái tôi khá cao. Tôi chỉ xem 15 giây nhưng tôi nhìn được rõ tinh thần của mọi người, có người tự tin, có người không tự tin, có người rất rụt rè. Điều đó không được, đây là một phần trình diễn nhóm, năng lượng phải chung”.

(S)TRONG khuyên nhủ thẳng thắn: “Trình độ của 1 nhóm được đánh giá bằng khả năng của người yếu nhất” và “Hãy tập nhảy đến khi cơ thể ghi nhớ được động tác mà không cần suy nghĩ”. Đặc biệt, đội hình Tân Binh Thăng Cấp còn là đại diện của Việt Nam khi giao lưu với các nhóm nhạc quốc tế trong khu vực, ý thức trách nhiệm về màu cờ sắc áo phải luôn là ưu tiên hàng đầu: “Mọi người thi đấu với quốc tế thì thực sự căng. Bởi vì mọi người đang đại diện cho Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam của chúng mình. Mọi người phải nghĩ tôi không chỉ đang diễn cho bản thân mình, để mình được hay, được tỏa sáng mà tôi đang đại diện cho nhóm, cho chương trình và cho âm nhạc Việt Nam. Hãy tập luyện tinh thần, tinh thần của một chiến binh, luôn phấn đấu, không viện cớ và phải luôn có kỷ luật”.

Khách mời đặc biệt chia sẻ kinh nghiệm trình diễn (S)TRONG Trọng Hiếu.

Tân Binh Duy Lân cũng thừa nhận lời nhắc nhở từ (S)TRONG là “một hồi chuông bừng tỉnh” để cả nhóm sốc lại tinh thần cho Công diễn 2: “Trong giai đoạn này bọn em đang phải trải qua rất nhiều thử thách khó khăn, khiến cho đôi khi bọn em quên đi mất rằng, bọn em là những người đại diện và là những người mang màu sắc Việt Nam giao lưu với bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, hôm nay khi anh (S)TRONG nhắc lại cũng là một hồi chuông bừng tỉnh bọn em để bọn em sốc lại tinh thần, chuẩn bị thật tốt cho Công diễn 2 lần này”.

Buổi trao đổi với (S)TRONG và NSX Toàn Năng SOOBIN đã giúp các Tân Binh Thăng Cấp nhận ra trách nhiệm chung, không còn luyện tập như cá nhân mà là một tập thể đại diện cho nghệ thuật Việt. Nhóm siết chặt kỷ luật, tăng cường luyện tập, còn trưởng nhóm Wonbi luôn hỗ trợ từng thành viên để không ai bị bỏ lại phía sau.