Chiến thắng đầu tiên của Tân Binh Thăng Cấp trước 2 đại diện từ Hàn Quốc và Nhật Bản

Ngay sau khi công chiếu, tập 3 với hơn 144 nghìn lượt xem trên nền tảng YouTube, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của chương trình và khẳng định nỗ lực nghiêm túc của YeaH1 trong việc đầu tư vào nghệ sĩ trẻ và âm nhạc Việt.
Sân khấu Việt vươn tầm quốc tế: Lần đầu tiên chào đón cuộc đối đầu âm nhạc giữa 3 nhóm nhạc thế hệ mới của K-Pop, J-Pop và V-Pop
Sự góp mặt của JUST B và KID PHENOMENON tại Công diễn 2 đánh dấu bước tiến mới cho giải trí Việt, cho thấy sức hút ngày càng lớn của chương trình trong khu vực. Dù là show sống còn, “Tân Binh Toàn Năng” vẫn nói không với drama, tập trung hoàn toàn vào chuyên môn và sự chuyên nghiệp – yếu tố then chốt giúp chương trình ghi điểm với các nhà sản xuất quốc tế.
Đáng chú ý, KID PHENOMENON đến từ Nhật Bản - thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới (chỉ sau Mỹ) và đây là lần đầu tiên nhóm đi lưu diễn nước ngoài. Việc Việt Nam trở thành "điểm dừng chân" tin cậy cho chuyến xuất ngoại đầu tiên này càng khẳng định uy tín của Tân Binh Toàn Năng trong mắt bạn bè quốc tế.
Nhận xét về 2 đại diện quốc tế ở Công diễn 2, NSX Toàn Năng SOOBIN cho biết: “2 nhóm ở Công diễn 2, mỗi nhóm đều có 1 phong cách khác nhau. Nhóm KID PHENOMENON (Nhật Bản) thì mang đậm dấu ấn cá nhân còn nhóm JUSTB (Hàn Quốc) thì tinh thần đội nhóm rất cao, màu sắc âm nhạc cũng rất thu hút. Nhóm nào cũng đều có thế mạnh riêng và cũng đều là trở ngại lớn cho nhóm Việt Nam”.
JUSTB là nhóm nhạc K-Pop với hơn 4 năm hoạt động và kinh nghiệm biểu diễn tại các sân khấu quốc tế như KCON Japan, KCON LA Showcase và Dream Concert. Nhóm đã phát hành nhiều EP với tổng hơn 150.000 bản và giành loạt giải thưởng như “Blooming Star” (Hanteo Music Awards) và “Rising Star” (Korea Model Awards). Năm 2024, JUSTB hợp tác cùng ATBO trong dự án The CrewOne và tham gia show “Road to Kingdom: Ace of Ace”. Nhóm cũng vừa hoàn thành World Tour “Just Odd” qua 13 thành phố toàn cầu.
KID PHENOMENON ra mắt tháng 8/2023 qua chương trình “iCON Z” của LDH JAPAN và gia nhập EXILE TRIBE cùng các nhóm như LIL LEAGUE và THE JET BOY BANGERZ. Sau single đầu tay “Wheelie”, nhóm liên tục phát hành các ca khúc và album nổi bật như “PHENOMENON” và “Sparkle Summer”, đạt thứ hạng cao tại Nhật. Họ cũng tổ chức tour fanmeeting tại 11 thành phố và góp mặt ở các sự kiện lớn như NEO EXILE SPECIAL LIVE 2024. Sự xuất hiện của KID PHENOMENON cùng JUSTB tại “Tân Binh Toàn Năng” hứa hẹn mang đến luồng gió mới cho sân khấu giao lưu quốc tế.
Dù ấn tượng trước sự chuyên nghiệp của JUSTB và cá tính nổi bật từ KID PHENOMENON, các Tân Binh Thăng Cấp không giấu được áp lực khi đối đầu. Tuy nhiên, chính thử thách hiếm có này sẽ là động lực để họ bứt phá, vượt qua giới hạn và tiến gần hơn đến ước mơ. “Mình cũng rất mong chờ, đây sẽ là lúc khẳng định trình độ của các bạn Tân Binh đang như thế nào, có thể sẽ là cú tát để quật ngã các bạn ấy hoặc có thể sẽ là điều khiến các bạn ấy tự hào”. - NSX Toàn Năng SOOBIN kỳ vọng.
Tinh thần kỷ luật, chuyên nghiệp: Yếu tố then chốt kiến tạo thế hệ thần tượng “toàn năng”
Sự xuất hiện của khách mời đặc biệt - Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu đã mang đến cho dàn Tân Binh Thăng Cấp nhiều kinh nghiệm làm nghề quý báu, thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đến sự phát triển bền vững của thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp nối và giữ vững tinh thần kế thừa tinh hoa nghệ thuật nước nhà.
Chỉ qua một màn trình diễn ngắn, (S)TRONG Trọng Hiếu đã chỉ ra vấn đề đề then chốt về “cái tôi” làm lu mờ đi tinh thần làm việc nhóm, khiến đội hình và nhịp điệu thiếu gắn kết. Anh nhấn mạnh: “Các bạn ai cũng có điểm mạnh của họ, ai cũng có cái hay ho của họ nhưng mà điểm yếu nhất là teamwork. Mọi người không có tinh thần diễn chung, ai cũng có cái tôi khá cao. Tôi chỉ xem 15 giây nhưng tôi nhìn được rõ tinh thần của mọi người, có người tự tin, có người không tự tin, có người rất rụt rè. Điều đó không được, đây là một phần trình diễn nhóm, năng lượng phải chung”.
(S)TRONG khuyên nhủ thẳng thắn: “Trình độ của 1 nhóm được đánh giá bằng khả năng của người yếu nhất” và “Hãy tập nhảy đến khi cơ thể ghi nhớ được động tác mà không cần suy nghĩ”. Đặc biệt, đội hình Tân Binh Thăng Cấp còn là đại diện của Việt Nam khi giao lưu với các nhóm nhạc quốc tế trong khu vực, ý thức trách nhiệm về màu cờ sắc áo phải luôn là ưu tiên hàng đầu: “Mọi người thi đấu với quốc tế thì thực sự căng. Bởi vì mọi người đang đại diện cho Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam của chúng mình. Mọi người phải nghĩ tôi không chỉ đang diễn cho bản thân mình, để mình được hay, được tỏa sáng mà tôi đang đại diện cho nhóm, cho chương trình và cho âm nhạc Việt Nam. Hãy tập luyện tinh thần, tinh thần của một chiến binh, luôn phấn đấu, không viện cớ và phải luôn có kỷ luật”.
Tân Binh Duy Lân cũng thừa nhận lời nhắc nhở từ (S)TRONG là “một hồi chuông bừng tỉnh” để cả nhóm sốc lại tinh thần cho Công diễn 2: “Trong giai đoạn này bọn em đang phải trải qua rất nhiều thử thách khó khăn, khiến cho đôi khi bọn em quên đi mất rằng, bọn em là những người đại diện và là những người mang màu sắc Việt Nam giao lưu với bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, hôm nay khi anh (S)TRONG nhắc lại cũng là một hồi chuông bừng tỉnh bọn em để bọn em sốc lại tinh thần, chuẩn bị thật tốt cho Công diễn 2 lần này”.
Buổi trao đổi với (S)TRONG và NSX Toàn Năng SOOBIN đã giúp các Tân Binh Thăng Cấp nhận ra trách nhiệm chung, không còn luyện tập như cá nhân mà là một tập thể đại diện cho nghệ thuật Việt. Nhóm siết chặt kỷ luật, tăng cường luyện tập, còn trưởng nhóm Wonbi luôn hỗ trợ từng thành viên để không ai bị bỏ lại phía sau.
Chất lượng Idol Việt được khẳng định, nhận về kết quả chiến thắng trước hai nhóm nhạc tiền bối từ hai nền âm nhạc đứng đầu Châu Á: Nhật, Hàn
Quy tắc Công diễn 2:
Công diễn 2 gồm 2 vòng đấu:
- Vòng 1: 2 nhóm quốc tế lần lượt trình diễn, nhóm Tân Binh trình diễn sau. Sau đó, chương trình sẽ so điểm của nhóm Tân Binh với điểm trung bình cộng bình chọn tiết mục của 2 nhóm Quốc tế (tương đương mốc 100% mức thử thách) để tìm ra kết quả thành công hay thất bại chinh phục mức thử thách.
- Vòng 2: NSX Toàn Năng SOOBIN sẽ dựa vào kết quả vòng đấu 1 để bí mật đưa ra lựa chọn 1 trong 2 nhóm nhạc Quốc tế để so điểm. Sau khi cả 2 nhóm quốc tế và nhóm Tân Binh trình diễn xong, tiến hành so điểm nhóm Tân Binh với nhóm Quốc tế mà NSX Toàn Năng SOOBIN đã lựa chọn trước đó để xác định kết quả thành công hay thất bại chinh phục mức thử thách.
Mức thử thách và đặc quyền Công diễn 2:
- Đạt từ 90% so với điểm của nhóm quốc tế: -3% mức thử thách cho vòng sau
- Đạt từ 100% so với điểm của nhóm quốc tế: Mở khóa 1 vị trí ra mắt.
- Đạt từ 115% so với điểm của nhóm quốc tế: Mở khóa 2 vị trí ra mắt.
Mỗi mức thử thách chỉ được chọn 1 lần cho mỗi vòng, nếu vượt qua nhận đặc quyền tương ứng. Trường hợp vòng 1 không đạt mức thử thách, mỗi Tân Binh -100 điểm cá nhân. Trường hợp vòng 2 không đạt mức thử thách +3% mức thử thách cho Công diễn 3. Kết thúc 2 vòng đấu, khán giả tại hiện trường bình chọn cho 3 Tân Binh yêu thích nhất, số lượt bình chọn của khán giả dành cho mỗi Tân Binh chính là điểm cá nhân.
KID PHENOMENON mở màn với “Unstoppable” và “Wheelie” (Vòng 1), tiếp nối là JUSTB với “Medusa” và “Chest”, thể hiện kỹ năng đồng đều và chuyên nghiệp. Kết quả bình chọn từ hai nhóm đã đặt ra mốc điểm cho Tân Binh tại Vòng 1 là 511,5 điểm (100%).
Cuối cùng, khi các thành viên Tân Binh chuẩn bị khởi động sân khấu cho Vòng 1 với tiết mục “Không cần nói nhiều”, Cường Bạch và Swan Nguyễn gặp lỗi mic và tai nghe, dẫn đến tình huống không như mong đợi. Ban Tổ chức đã buộc phải dừng phát bài hát, Swan Nguyễn chia sẻ: “Nhạc vẫn chưa bắt đầu thì em và anh Cường mới phi vào. Vừa bước xuống cầu thang thì nhạc bắt đầu lên. Em có hỏi lại là em nghĩ hay là mình chạy ra ta? Nhưng mà bây giờ chạy ra mà mic không hát được, mà mình không nghe thấy gì nữa, mình với anh Cường nhảy lệnh nhịp thì sao?”
Theo quan điểm của NSX Toàn Năng SOOBIN, đây là một trường hợp xử lý thiếu chuyên nghiệp và cũng là bài học kinh nghiệm để các Tân Binh tiếp tục hoàn thiện kỹ năng về sau: “Mình thấy đấy là một cái hơi thiếu chuyên nghiệp. Mình nghĩ nhạc đã lên rồi thì không được viện cớ gì cả”.
Dù khởi đầu chưa thuận lợi ở Vòng 1, Tân Binh Thăng Cấp vẫn ghi điểm với màn trình diễn ấn tượng, được JUSTB và KID PHENOMENON đánh giá cao về độ đồng đều. Kết quả cuối cùng được công bố: Tân Binh Thăng Cấp chính thức thành công vượt qua mức Thử thách đầu tiên là 96,5%!
Chiến thắng danh dự khẳng định tiềm năng Idol Việt và tiếp thêm tự tin cho đội, nhưng áp lực vẫn lớn khi nếu không tái hiện thành công ở Vòng 2, ba thành viên có điểm thấp nhất sẽ bị loại.
“Tân Binh Toàn Năng” phát sóng trên VTV3 và YouTube tối thứ 7 hàng tuần, đã tạo nên tiêu chuẩn mới cho chương trình đào tạo thần tượng tại Việt Nam khi tuyệt đối không khai thác drama hay những yếu tố giật gân mà tập trung hoàn toàn vào trình độ chuyên môn và sự chuyên nghiệp trong quá trình phát triển của các Tân Binh. Với định hướng nghiêm túc, YeaH1 đầu tư mạnh mẽ xây dựng thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, qua chất lượng âm nhạc, biên đạo, hệ thống sân khấu và quy trình đào tạo chuyên nghiệp, khẳng định cam kết nâng tầm nghệ thuật Việt.
Chương trình hiện đang bước vào giai đoạn Thăng cấp được phát sóng trên VTV3 lúc 20h Thứ Bảy hằng tuần và 20h30 trên kênh Youtube YeaH1 One, chính thức có mặt trên ứng dụng giải trí MangoPlus.
Giai đoạn chính thức của chương trình truyền hình thực tế “Tân Binh Toàn Năng” lên sóng VTV3 vào tháng 10/2025
Trước đó, NSX chương trình cũng đã công bố lịch trình ghi hình 5 Công diễn giai đoạn chính thức của “Tân Binh Toàn Năng”: Công diễn 1 diễn ra vào ngày 12/08 tại Nhà thi đấu Tân Bình, Công diễn 2 diễn ra vào ngày 10/09, Công diễn 3 diễn ra vào ngày 25/09, Công diễn 4 diễn ra vào ngày 9/10 và Công diễn 5 diễn ra vào ngày 24/10. Tại 5 buổi Công diễn này, khán giả cũng có cơ hội được là những người đầu tiên chứng kiến hành trình trưởng thành tiếp theo của đội hình Tân Binh Thăng Cấp khi tham gia ghi hình công diễn.
Giai đoạn chính thức của “Tân Binh Toàn Năng” cho phép Tân Binh Thăng Cấp giao lưu, tranh tài cùng các nhóm nhạc quốc tế chuyên nghiệp, tạo cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thực tế.
Chương trình công bố ekip dày dặn kinh nghiệm, bảo chứng cho nhiều sân khấu âm nhạc tại Việt Nam, đồng hành cùng “Tân Binh Toàn Năng” gồm: bao gồm Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc SlimV, Stage D.O.P Trần Quốc Vương, Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang, Makeup & Hair Artist Team Quân Nguyễn - Pu Lê… Khiến khán giả háo hức chờ đợi những sân khấu hoành tráng và bùng nổ, “Tân Binh Toàn Năng” khẳng định vị thế sân chơi âm nhạc hàng đầu, mở ra kỷ nguyên mới cho tài năng trẻ Việt vươn ra quốc tế.
@Tân Binh Toàn Năng - Show It All Vietnam là chương trình truyền thực tế do YeaH1 đầu tư sản xuất và nắm bản quyền.
YeaH1 là tập đoàn truyền thông dẫn đầu ngành giải trí với nhiều chương trình thực tế “gây bão” như Chị Đẹp Đạp Gió, Anh Trai Vượt Ngàn, Mẹ Siêu Nhân và Gia Đình Haha. Các chương trình không chỉ chất lượng mà còn góp phần định hình văn hóa thần tượng và tôn vinh giá trị nhân văn, mở rộng tầm vóc văn hóa Việt ra thế giới.