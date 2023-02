Chiến thắng của 'Everything Everywhere All at Once' trước thềm Oscar

"Abbott Elementary" - một sitcom về các giáo viên trong môi trường công lập đã thắng giải dành cho "Đoàn phim hài kịch truyền hình xuất sắc nhất," trong khi "The White Lotus" - một cái nhìn sắc bén về những vị khách hưởng đặc quyền quá đà ở một resort tại Italy - đã mang về giải thưởng dành cho "Đoàn phim chính kịch truyền hình xuất sắc nhất."

"Everything Everywhere All At Once" - một trong những bộ phim độc lập gần đây từng bùng nổ tại phòng vé - thống trị đêm trao giải với 4 chiến thắng dành cho dàn diễn viên, nữ diễn viên chính, nam diễn viên phụ và nữ diễn viên phụ.

Chiến thắng này giúp "Everything Everywhere All At Once" được tiếp sức trong mùa giải thưởng, với mục tiêu hướng về Oscar diễn ra vào 2 tuần tới.

Trước đó, bộ phim cũng đã thắng giải của Hiệp hội Nhà sản xuất và Hiệp hội Đạo diễn cho Daniel Kwan và Daniel Scheinert - bộ đôi đứng sau câu chuyện phi lý về cuộc đời ở những vũ trụ song song của một chủ tiệm giặt là.

Dương Tử Quỳnh đầy xúc động khi được xướng tên là "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" nhờ "Everything Everywhere All At Once."