Chiến thắng bệnh viêm màng não, Bonmati không tin lần thứ 3 giành Quả bóng vàng

Cô gái đến từ Sant Pere de Ribes, ngôi sao của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ nữ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng ba năm liên tiếp. Từ lần đầu tiên danh hiệu này được tổ chức năm 2018 đến nay, chưa từng có một cái tên nào tạo nên chuỗi thống trị dài đến vậy. Nếu Alexia Putellas từng mở ra kỷ nguyên Tây Ban Nha với hai Quả bóng vàng, thì Bonmati đã nối dài và nâng tầm nó bằng một kỳ tích chưa từng có.

Mùa giải 2024-2025 của nữ tuyển thủ Bonmati thực sự là một hành trình phi thường. Trong màu áo Barcelona, cô tiếp tục cho thấy sự hiệu quả của một tiền vệ sáng tạo và thủ lĩnh tinh thần. Barcelona nữ đã hoàn tất cú ăn ba quốc nội với Liga F, Cúp quốc gia và Siêu cúp. Trong suốt mùa bóng, Bonmati ghi 16 bàn và kiến tạo 12 lần, cùng sự ảnh hưởng khổng lồ mà cô mang đến cho đội hình. Trên sân cỏ, Bonmati thường là người tạo nên sự khác biệt trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.

Đặc biệt ở đấu trường châu Âu, Bonmati được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của UEFA Women’s Champions League. Dù Barcelona phải chịu thất bại 0-1 trước Arsenal ở trận chung kết tại Lisbon, hành trình mà Bonmati dẫn dắt đồng đội đi đến tận trận đấu cuối cùng đã khẳng định bản lĩnh của một ngôi sao lớn.