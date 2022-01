Chiến sĩ trên “mặt trận” không tiếng súng

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phải xây dựng chiến lược, phương án điều trị trên cơ sở hiểu biết về những bệnh lý tương tự khi áp dụng sang bệnh lý mới này. Tuy nhiên, không phải lúc nào các phương pháp cũng đúng, điều này đòi hỏi chúng tôi luôn phải sát sao với bệnh nhân, vừa điều trị vừa tìm ra vấn đề thực sự của bệnh nhân để điều trị cho đúng” - Ths.BS Cấp nhớ lại.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã phải chuyển đổi công năng 500 giường bệnh thông thường thành giường bệnh điều trị tích cực (ICU).

Giữa lúc tình hình tại các tỉnh phía Nam căng thẳng do dịch bệnh COVID-19, tình nguyện vào tỉnh Bình Dương chống dịch, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Linh Nhâm đã có 1 tháng làm việc ở Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đặt tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex Thuận An. Ở nơi có nồng độ virus đậm đặc, điều dưỡng Nhâm không may nhiễm SARS-CoV-2 dù trước khi vào Nam, chị đã được tiêm 2 mũi vaccine.

Đã quen với cường độ làm việc căng thẳng, nhưng khi chuyển sang chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19, điều dưỡng Nhâm vẫn cảm thấy dịch bệnh quá tàn khốc.

“Nhận được tin mình mắc COVID-19, tôi buồn lắm. Tôi chưa cống hiến được nhiều, vào “chiến trường” lại bị thương. Nhưng được sự động viên của các anh, chị đồng nghiệp, tôi vượt qua khó khăn, xin ở lại chăm sóc bệnh nhân tốt hơn” - điều dưỡng Nhâm nhớ lại thời điểm vào tỉnh Bình Dương chống dịch.