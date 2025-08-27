Chiến sĩ tham gia diễu binh A80 nén nỗi đau bố mất để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 27/8, Ban tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 đã đến động viên chia sẻ cùng binh nhất Phan Gia Huy, hiện là chiến sĩ Tiểu đoàn diễu binh A80, Quân khu 4 tại Hà Nội khi nghe tin bố Huy vừa qua đời.

Trước đó, ngày 26/8, vừa trở về sau buổi tập luyện chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm mừng Quốc khánh, Phan Gia Huy nhận được tin người bố thân yêu của mình tại quê nhà phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị qua đời.

Phan Gia Huy là chiến sĩ trung đội 7, đại đội 11, tiểu đoàn 3, trung đoàn 1(Sư đoàn 324). Lúc bắt đầu kế hoạch tổ chức lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9, Huy được chọn tham gia đội hình diễu binh nên đã ra Hà Nội tập luyện cùng đồng đội từ hơn 3 tháng qua.

Nhận tin buồn đúng vào những ngày cuối của chương trình tập luyện, Phan Gia Huy đau xé lòng. Gia đình có hai chị em và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn lúc mẹ không có nghề nghiệp ổn định, bố thì ngã bệnh đã lâu. Huy càng thấu hiểu mình cần phải chia sẻ và bù đắp nhiều hơn cho bố mẹ.