Chiến sĩ quả cảm tập 4: Kiều Minh Tuấn khóc thét vì nhiệm vụ rợn tóc gáy

Với bài kiểm tra thực hành mò tìm tang vật dưới nước, 12 nghệ sĩ nhập vai lần đầu chạm tới cảm giác vượt qua nỗi sợ mà những chiến sĩ cứu nạn cứu hộ buộc phải trải qua.

Mỗi người là một câu chuyện riêng - có nước mắt, có tiếng thét, có giây phút bàng hoàng tưởng như gục ngã nhưng rồi lại đứng dậy mạnh mẽ. Và trên tất cả, họ đã phần nào chạm tới hiện thực khốc liệt của những người chiến sĩ Công an nhân dân, những con người hi sinh thầm lặng để giữ trọn bình yên cho nhân dân.

Tập 4 Chiến sĩ quả cảm tiếp tục đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc nghẹt thở. Từ bóng tối dưới đáy nước lạnh lẽo, rừng sâu mưa lạnh đến con tàu đang bốc cháy trên sông Sài Gòn, 12 nghệ sĩ nhập vai lần lượt đối diện nỗi sợ lớn nhất của bản thân.

Tại nhiệm vụ này, Kiều Minh Tuấn khóc thét khi chạm phải món đồ lạ dưới nước khiến khán giả rợn tóc gáy. Nam diễn viên ví cảm giác ấy như bản thân đang bước vào một bộ phim kinh dị: "Mình nghĩ trong đầu, không biết nếu những người đi vớt xác họ chạm phải thi thể thì sẽ căng thẳng đến như thế nào".

MC Thành Trung kể: "Ở những giây đầu tiên khi tôi lặn xuống, tôi có cảm giác vô cùng sợ hãi. Lúc đó, tôi không thể kiểm soát hơi thở gấp gáp của chính mình. Nhưng tôi đã cố gắng tự trấn an bản thân và rồi tôi bình tĩnh giữ chặt sợi dây, đi theo hướng của nó để mò tìm đồ vật".

Chiến sĩ quả cảm thực sự là một chương trình truyền hình đáng xem

Neko Lê trải lòng: "Trước đây tôi từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn dưới nước, khi đó rất nhiều người dân phàn nàn tại sao lực lượng cứu hộ mất quá nhiều thời gian tìm kiếm thi thể dưới nước. Bây giờ tôi mới hiểu, khi lặn xuống, giữa mênh mông dòng nước, họ không nhìn thấy được gì cả".

Trả lời thắc mắc của Tiến Luật về động lực theo đuổi công việc này hơn chục năm nay, Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận tâm sự: "Quá trình làm mình gắn bó với đồng đội, anh em. Và sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ cứu người, cảm nhận được ánh mắt, giọt nước mắt của người nhà nạn nhân thì lúc đó còn cảm xúc hơn rất nhiều lần".