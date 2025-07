Chiến Sĩ Quả Cảm tập 1: Dàn sao sốc vì vụ cháy đột ngột, Lê Dương Bảo Lâm bị 'bóc phốt'

28/07/2025 09:44

Dàn nghệ sĩ Chiến Sĩ Quả Cảm lần đầu trải nghiệm những tình huống khó lường.

Sau thời gian háo hức chờ đợi, tập 1 Chiến Sĩ Quả Cảm đã chính thức lên sóng vào tối 27/7. Trong tập mở màn, 12 nghệ sĩ tham gia chương trình lần lượt được giới thiệu và gặp gỡ nhau trước khi bước vào quá trình tập luyện ở lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Dàn sao sau khi làm quen, tham quan phòng trưng bày thì tiếp tục di chuyển đến địa điểm. 12 nghệ sĩ được sắp xếp vào một căn hộ có thức ăn đồ uống được sắp xếp sẵn. Khi đang ngồi trò chuyện với nhau thì một ngọn lửa bất ngờ bùng lên và cháy lan với tốc độ nhanh từ bếp đến ban công phòng khách. Bất ngờ đối mặt với vụ cháy, các nghệ sĩ ai cũng hốt hoảng rồi chia nhau ra để dập lửa.

Phan Mạnh Quỳnh nhanh trí sử dụng bình chữa cháy để dập lửa do khí ga, MONO thì dùng khăn có trong nhà và thấm nước để đưa cho mọi người che mũi lúc sơ tán, còn Hải Long và Ngô Kiến Huy truy hô kêu cứu.

Dàn sao bất ngờ gặp vụ cháy trong nhà

Trong khi đó Lê Dương Bảo Lâm hứng nước để dập lửa ở hiện trường. Nhưng đúng là "cây hài" số nhọ, trong lúc xách nước để dập đám cháy thì nam diễn viên trượt chân té một cú chấn động. Khoảnh khắc lúng túng của Lê Dương Bảo Lâm khiến người xem xen kẽ cảm xúc vừa hồi hộp nhưng cũng vừa mắc cười vì quá lầy lội.

Thực chất, đây là tình huống giả định đã được chương trình và các chiến sĩ sắp xếp sẵn để thử quan sát phản ứng và khả năng thực chiến của dàn khách mời. Tình huống cháy bất ngờ khiến nhiều nghệ sĩ trải qua cảm giác lần đầu tiên. Tiến Luật cho biết diễn biến cháy diễn ra rất nhanh nên khá lo lắng. Trong khi đó Phan Mạnh Quỳnh cũng lần đầu sử dựng bình chữa cháy.

Còn Quốc Thiên khi nói về tình huống này thì tranh thủ "bóc phốt" Lê Dương Bảo Lâm. Cụ thể, nam ca sĩ nhớ khoảnh khắc Lê Dương Bảo Lâm xông xáo làm lãnh đạo, xung phong ra ngoài hô hoán để cầu cứu nhưng chạy luôn chứ không quay lại.

Sau tình huống giả định, các nghệ sĩ được tập kết lại để được giới thiệu về những công tác, nhiệm vụ, thời gian rèn luyện trong lực lượng phòng cháy chữa cháy. Các đồng chí đồng hành lần lượt nói về quá trình sinh hoạt tại đơn vị, khái quát các hiệu lệnh và yêu cầu trong tình huống có vụ cháy diễn ra. Dàn sao khi lắng nghe thì vô cùng hào hứng. Sau đó các nghệ sĩ cắt tóc ngắn trước khi bước vào quá trình huấn luyện.

Các nghệ sĩ cắt tóc ngắn củn trước khi bước vào huấn huyện

Chiến Sĩ Quả Cảm là chương trình thực tế quy mô lớn về lực lượng Công an Nhân dân (CAND). Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an và do Cục Công tác chính trị phối hợp cùng Zeit Media sản xuất, chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Danh sách nghệ sĩ tham gia Chiến Sĩ Quả Cảm bao gồm: MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Hải Long, MONO, Binz và Hưng Nguyễn.

Tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ rời xa ánh đèn sân khấu để bước vào môi trường thao trường khốc liệt, nơi nghệ thuật phải nhường chỗ cho tinh thần thép và kỷ luật sắt của chiến sĩ CAND. Không còn là những vai diễn hay sân khấu giải trí, các nghệ sĩ sẽ trực tiếp trải nghiệm quy trình huấn luyện khắt khe như thật: từ chữa cháy, giải cứu con tin đến truy bắt tội phạm. Các tình huống đều được mô phỏng sát với thực tế, đòi hỏi thể lực, tinh thần và khả năng tư duy linh hoạt. Không có kịch bản, không có diễn tập - chỉ có mồ hôi thật, cảm xúc thật và ý chí thật.