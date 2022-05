Chiến sĩ công an Huyền Trang vai bà chủ massage Mộng Mơ ngoài đời thế nào?

- Khá lâu rồi khán giả mới thấy Huyền Trang trên phim truyền hình, gần đây nhất là vai diễn một cô chủ salon tóc trong 'Thương ngày nắng về', lý do vì sao vậy?

Một phần nữa là tôi rất thích những bộ phim do VFC sản xuất. Đây là chiếc nôi đã giúp cho tôi trưởng thành hơn rất nhiều khi quay ngược thời gian cách đây hơn 10 năm, tôi đã rất may mắn được tham gia khá nhiều các bộ phim hay của VFC như : Nhà có nhiều cửa sổ, Cầu vồng tình yêu, 3 đám cưới 1 đời chồng, Những người độc thân vui vẻ..... Một cái duyên nữa là, đã hơn 10 năm rồi, kể từ sau khi tôi cộng tác cùng đạo diễn Bùi Tiến Huy trong phim Cầu vồng tình yêu thì nay hai anh em mới có cơ hội làm việc lại cùng với nhau trong bộ phim này. Trong phim tôi lại được đóng cặp cùng anh Bá Anh - người anh mà tôi vô cùng yêu quý và thấy rất thăng hoa khi diễn cùng. Với ngần ấy lý do thì tôi không thể từ chối rồi.

- Sau nhiều năm mới quay trở lại đóng phim truyền hình, chị có bị khớp trước máy quay hay gặp ác lực gì nhiều?

Vì được đào tạo là một diễn viên sân khấu kịch nói nên cũng có đôi lúc trong khi thoại, tôi bị ảnh hưởng bởi lời thoại của kịch nói một chút nhưng ngay những lúc như thế, tôi được đạo diễn nhắc nhở, góp ý nên mọi thứ lại được diễn ra 1 cách tự nhiên ngay. Còn về áp lực cũng có một chút. Nhân vật Mộng Mơ từ ngoại hình đến tính cách hoàn toàn khác với những vai tôi từng làm trước kia. Trong phim cũng có khá nhiều nhân vật với màu sắc khác nhau rồi nên điều trăn trở là tôi phải làm sao để tạo nên sự khác biệt.

Và vì là cùng tuyến với nhân vật cậu Vượng (diễn viên Bá Anh) nên việc mình tạo dựng phong cách lúc này sẽ không chỉ là của riêng cá nhân mình nữa mà còn phải có sự tương đồng cùng bạn diễn nên thực sự là tôi và ê-kíp phục trang khá đau đầu về vấn đề này. Từ việc chọn kiểu tóc, màu son, quần áo ra làm sao để ra được đúng chất nhân vật phù hợp với cậu Vượng là điều làm tôi rất suy nghĩ.

Đây là vai diễn đầu tiên tôi đối thơ nên lời thoại cũng khác với lời thoại khi diễn sinh hoạt, phải diễn làm sao để khi đối thơ có sự nhấn nhá, nhả chữ nhưng vẫn tự nhiên. Để vào vai, tôi cũng phải tranh thủ sưu tập ít thơ dắt túi để lời thoại thêm sinh động.

Tuy nhiên mọi thứ cũng được xoa dịu, giúp tôi giảm bớt căng thẳng khi mình đứng trước máy quay bởi từ đạo diễn, quay phim, các anh chị em trong đoàn đã chỉ bảo, hỗ trợ tôi rất nhiều để có thể thoải mái hoàn thành vai diễn. Tôi rất biết ơn và cảm ơn mọi người về điều đó.