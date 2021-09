Chiến lược hợp tác của EU ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Con đường an toàn và nhiều triển vọng

EU dường như quyết tâm phát triển các mối quan hệ đối tác hiện hành ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và củng cố hơn nữa các mối quan hệ này để đảm bảo EU sẽ trở thành một chủ thể chính trị, kinh tế và an ninh tại khu vực.

Ngoài ra, những lo ngại gia tăng về sự trỗi dậy của Trung Quốc và cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc có thể tác động tiêu cực đến các lợi ích của châu Âu cũng khiến EU không thể xem nhẹ những chính sách liên quan tới khu vực này.

EU cảm thấy cần phải đóng một vai trò lớn hơn ở châu Á, chịu trách nhiệm lớn hơn trước các vấn đề của khu vực này. Số phận của châu Á cũng gắn liền với số phận của châu Âu.

Châu Âu chủ yếu tương tác với khu vực này trong lĩnh vực thương mại, do vậy, an ninh của các Tuyến giao thông trên biển (SLOC) và việc đảm bảo qua lại an toàn cho các tàu thương mại là mối quan tâm quan trọng đối với EU. EU sẽ nghĩ đến việc hợp tác cùng các nước cùng chí hướng khác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Mỹ trong lĩnh vực hàng hải.

EU cần tính đến các chiến lược hợp tác với Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Mười một quốc gia thành viên EU coi Chiến lược hợp tác của EU ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là “sự khẳng định quyền tự chủ chiến lược của châu Âu”, tức là châu Âu “tự mình vươn lên mà không cần Mỹ hỗ trợ”.

Tám quốc gia EU coi chiến lược này là một cách quản lý liên minh xuyên Đại Tây Dương, có thể duy trì sự tham gia của Mỹ trong bối cảnh trọng tâm của Washington nghiêng về Thái Bình Dương hơn là châu Âu.

Sáu quốc gia EU cho rằng việc EU công bố Chiến lược hợp tác của EU ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một phần trong nỗ lực rõ ràng nhằm liên kết với Mỹ tại khu vực này.