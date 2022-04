Chiến lược biến một thương hiệu từ thường thường thành biểu tượng

Mục tiêu ở đây là đạt đến sự phổ biến “trong vũ trụ của bạn”. Chẳng hạn, trong cuốn sách “Quyền lực biểu tượng”, Soon Yu kể về một cửa hàng nhỏ, chỉ có mặt ở vài bang của nước Mỹ nhưng nó đủ nổi tiếng và có dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng của mình.

Tiếp theo, để có thể trụ lại dài lâu trong tâm trí khách hàng chứ không vụt sáng theo trào lưu rồi chìm nghỉm, thương hiệu cần đến Khả năng duy trì - giữ sản phẩm luôn phù hợp theo thời gian, đủ mới mẻ để mọi người vẫn chú ý nhưng lại không quá khác biệt đến mức xa lạ. Soon đã gọi đây là “sự mới mẻ vừa đủ”.

Theo Soon Yu, khả năng đầu tiên - gây chú ý - là yếu tố giúp sản phẩm nổi bật trên thị trường. Điều này nghe thật hiển nhiên và đơn giản, nhưng vì “chúng ta đang sống trong một thời đại đồng nhất nhạt nhẽo”, nên thành ra rất ít các thương hiệu biết nhìn xa trông rộng cũng như thu hút sự quan tâm đúng cách.

Theo Soon, 3 bước như trên sẽ thúc đẩy doanh nghiệp gia tăng giá trị của các sản phẩm hiện có thay vì liên tục tạo ra những sản phẩm mới nhạt nhoà. Từ đó, doanh nghiệp chống đỡ tốt trước những biến động của thị trường cũng như gia tăng lợi nhuận đáng kể.

“Khả năng gây chú ý chính là chọn ra những hạt giống tốt nhất. Khả năng duy trì gieo những hạt giống ấy vào trái tim khách hàng. Khả năng gia tăng sẽ tưới nước, bón phân và đem đến ánh sáng mặt trời để hạt giống đâm chồi nảy lộc. Và những hạt giống đó sẽ cùng nhau mang đến cho bạn một vụ mùa bội thu”, Soon nhận định.

Tuy nhiên, chiến lược Lợi thế biểu tượng lại không dành cho tất cả. Theo Soon Yu, một doanh nghiệp chỉ nên áp dụng nó khi đã hiểu rõ về chất riêng của sản phẩm và dịch vụ của mình. “Biết mình là ai” chính là điểm khởi đầu cho hành trình tạo nên một biểu tượng, và đây rõ ràng là một hành trình dài hơi chứ không phải “ăn xổi ở thì”. Tuy nhiên, một khi đã lựa chọn và kiên nhẫn với chiến lược này, doanh nghiệp sẽ thu về những “vụ mùa” mỹ mãn: tình yêu và lòng trung thành của khách hàng, vị thế dẫn đầu trên thị trường, và lợi nhuận tối đa.

“‘Quyền lực biểu tượng’ sẽ giúp bạn hiểu tại sao một số thương hiệu luôn phát triển và trường tồn dù thị trường đầy biến động, trong khi số nhiều thương hiệu khác lại đối mặt với nguy cơ phá sản, thậm chí đã sụp đổ”, Adam Grant, tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất New York Times (Give and Take, Originals, Option B) chia sẻ.

“Quyền lực biểu tượng” được trình bày cô đọng, cuốn hút, và chứa đựng nhiều ví dụ đời thực về thành công lẫn thất bại của các thương hiệu trên khắp thế giới. Những kiến thức thực tiễn từ cuốn sách đặc biệt cần thiết cho những ai làm trong ngành Marketing, các chuyên gia hoạch định chiến lược tại những công ty quảng cáo, chuyên gia tư vấn doanh nghiệp, và chủ của mọi doanh nghiệp lớn lẫn nhỏ, toàn cầu lẫn địa phương, lâu năm lẫn mới khởi sự kinh doanh.

Với những bạn đọc muốn tạo dựng thương hiệu cá nhân, và bất cứ ai quan tâm đến cách xây dựng một thương hiệu có sức sống lâu bền, thì “Quyền lực biểu tượng” là một sự lựa chọn sáng giá.