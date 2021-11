Chiến dịch K: Liên Xô cho nổ 2 đầu đạn hạt nhân trong vũ trụ 60 năm trước

Khi đó, Liên Xô chưa thể đáp trả thách thức này vì hai lý do. Thứ nhất, đó là các thí nghiệm của Mỹ mãi đến năm 1959 mới được biết đến. Thứ hai, cuối mùa Thu năm 1958 giữa Liên Xô và Hoa Kỳ mới thiết lập lệnh tạm hoãn thử hạt nhân.

Ngày 30-8, một vụ nổ tương tự đã được thực hiện ở độ cao 292km trong không gian. Và vụ nổ vũ trụ thứ ba trong khuôn khổ chương trình Argus trên quỹ đạo thậm chí cao hơn nữa đã được tiến hành vào ngày 6-9-1958. Kết quả, những vụ nổ này đã tạo ra các vành đai bức xạ nhân tạo trong không gian gần Trái đất do vệ tinh Explorer IV đo lại được.

Do lệnh tạm hoãn này, nên Liên Xô không thể chuẩn bị và tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân tương tự. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ở Geneva bị thất bại sau chuyến bay của máy bay do thám U-2 của Mỹ trên lãnh thổ Liên Xô, cũng như các vụ thử hạt nhân do Pháp khởi động vào năm 1960, đã buộc giới lãnh đạo Liên Xô từ bỏ việc tiếp tục tuân thủ lệnh tạm hoãn.

Ngày 27-10-1961, hai tên lửa đạn đạo R-12 của Liên Xô được phóng từ bãi thử Kapustin Yar đưa các đầu đạn hạt nhân vào không gian, một đầu đạn trong số đó được kích nổ ở độ cao 150km và đầu đạn thứ hai nổ ở độ cao 300km. Cả hai tên lửa cũng có thùng chứa đặc biệt với các thiết bị đo đạc. Chúng tách ra trước vụ nổ và bay ra khỏi tâm chấn một khoảng cách nhất định.

Mục đích của Chiến dịch K (giai đoạn đầu của nó có mật mã là K-1, còn hai giai đoạn K-2 và K-3 được thực hiện sau đó ít lâu) là để kiểm tra tác động của các vụ nổ hạt nhân trong vũ trụ đối với các thiết bị phát hiện tấn công bằng tên lửa của hệ thống phòng thủ tên lửa Liên Xô.