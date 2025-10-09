Chiến dịch của Israel tấn công lãnh đạo Hamas ở Qatar được lên kế hoạch nhiều tháng

Cuộc tấn công của Israel nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại thủ đô Doha, Qatar được tiết lộ đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng, trước khi chính quyền Tel Aviv phê chuẩn triển khai trong những tuần gần đây. Hai nguồn tin Israel cho CNN biết chiến dịch này đã được chuẩn bị từ khoảng 2-3 tháng trước, nhưng được “tăng tốc” trong bối cảnh tình hình đàm phán ngừng bắn không có tiến triển.

Israel tấn công thủ lĩnh Hamas tại Qatar đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Ảnh: CNN

Theo các quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã được thông báo trước về kế hoạch tấn công của Israel. Các quan chức Nhà Trắng, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff đã trực tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Hamas. Một quan chức Israel cũng xác nhận Mỹ đã được thông báo trước khi chiến dịch bắt đầu.

Ngay sau vụ nổ ở Doha, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tiến hành “một đòn tấn công chính xác” nhằm vào “lãnh đạo cấp cao của Hamas”, vốn lâu nay sử dụng thủ đô Doha của Qatar như một trụ sở hoạt động ngoài Dải Gaza.

Phía Qatar khẳng định tình hình tại Doha hiện đã “an toàn”. Bộ Nội vụ nước này thông báo mục tiêu bị tấn công là một khu nhà ở có liên quan đến Hamas, đồng thời cho biết các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra tại hiện trường.

Đòn tấn công này được giới phân tích nhận định có thể giáng một đòn nghiêm trọng, thậm chí chí tử, vào nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn. Đặc biệt, việc Israel tiến hành tấn công ngay trên lãnh thổ Qatar – quốc gia từng nhiều lần đăng cai vòng đàm phán – được cho là sẽ làm lung lay vai trò trung gian then chốt của Doha, khiến tiến trình ngoại giao vốn đã mong manh càng thêm bế tắc.