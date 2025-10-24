Chiến đấu cơ không người lái X-BAT với ‘bộ não AI’ đánh bại phi công F-16 trong dogfight thực chiến

Không giống các drone thông thường, X-BAT kết hợp thiết kế cánh bay (flying wings - lетающее крыло) tàng hình, lấy cảm hứng từ B-2 Spirit thu nhỏ, nhằm giảm thiểu dấu vết radar và nhiệt.

Dự án đã được phát triển trong 18 tháng qua, với chuyến bay thử nghiệm đầu tiên dự kiến vào năm 2026 và sẵn sàng triển khai chiến đấu vào 2028.

X-BAT (eXperimental Battlefield Air Teammate) là sản phẩm chiến lược của Shield AI, được thiết kế như một nền tảng CCA (Collaborative Combat Aircraft - hệ thống máy bay chiến đấu không người lái tiên tiến, được thiết kế để hoạt động cùng với các máy bay chiến đấu có người lái trong tương lai, như một 'cánh tay phải đắc lực') thuộc nhóm 5 theo phân loại NATO – tức là drone nặng trên 600kg, có khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cao cấp.

X-BAT: Trái Đất là đường băng của chúng ta. VIDEO: Shield AI

Đó chính là X-BAT, kiệt tác công nghệ của Shield AI, biến drone từ ‘trợ thủ’ thành ‘sát thủ tự chủ’ trong môi trường tranh chấp, hứa hẹn lật ngược thế cờ không chiến thế kỷ 21 với chi phí chỉ bằng 1/10 tiêm kích thông thường.

Hãy tưởng tượng một chiến đấu cơ không người lái cất cánh từ boong tàu container, lao vút với tốc độ Mach 1.2 nhờ AI ‘thông minh’ từng đánh bại phi công F-16 trong dogfight thực chiến, và bay 3.700km mà không cần GPS.

Kích thước của X-BAT khá gọn gàng: chiều dài thân khoảng 8 mét, sải cánh 11-12 mét, chiều cao dưới 1,5 mét, và khối lượng cất cánh lên đến vài tấn.

Đặc biệt, cánh có thể gập lại để dễ dàng vận chuyển bằng phương tiện vận tải (trailer) hoặc tàu chở hàng, giúp triển khai nhanh chóng ở các khu vực xa xôi như Thái Bình Dương.

Mô hình máy bay không người lái X-Bat. Ảnh: Topwar

Về hệ thống động lực, X-BAT sử dụng một động cơ phản lực (turbojet) mạnh mẽ, được hợp tác phát triển với các ông lớn như Pratt & Whitney hoặc General Electric, có thể là biến thể F110 hoặc F100 – những động cơ từng chứng minh trên F-16.

Điểm nổi bật là tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng vượt quá 1:1, cho phép máy bay đạt tốc độ siêu thanh lên đến Mach 1,2 (khoảng 1.500 km/h) khi kích hoạt buồng đốt sau.

Động cơ được đặt ở đuôi, với vòi phun bao phủ lớp vỏ che chắn để giảm phát hiện hồng ngoại và radar, đồng thời tích hợp công nghệ vector lực đẩy (thrust vectoring) toàn trục – một tính năng hiếm thấy, đòi hỏi kiểm soát chính xác vượt quá khả năng phi công con người.

Nhờ đó, X-BAT không chỉ bay nhanh mà còn duy trì độ cao hoạt động lên đến 15km, phù hợp cho các nhiệm vụ tầm cao chiến lược.