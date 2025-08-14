‘Chiến binh thép’ Pohang-class Jecheon: Công nghệ cao, hỏa lực đa nhiệm khiến đối thủ ‘lạnh gáy’

Pohang-class Jecheon (PCC-776) là một trong những tàu hộ tống thuộc lớp Pohang, dòng tàu chiến chủ lực của Hải quân Hàn Quốc (ROKS), được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, chống tàu ngầm và bảo vệ lãnh hải.

Hệ thống phòng không KM-SAM (Cheongung-III) Hàn Quốc sở hữu radar AESA, tầm bắn 40km, đánh chặn đa mục tiêu từ UAV, máy bay chiến đấu đến tên lửa đạn đạo, trở thành ‘át chủ bài’ bảo vệ bầu trời.

Thuộc lô Batch IV, Jecheon được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, mang lại khả năng tác chiến linh hoạt và hiệu quả.

Dựa trên nguồn thông tin Defense Studies và Business Korea, bài viết sẽ phân tích các đặc điểm công nghệ nổi bật của tàu Jecheon (PCC-776), tập trung vào hệ thống quản lý, vũ khí và thiết kế của tàu.

Tàu hộ tống lớp Pohang PCC-776 ROKS Jecheon. (Ảnh: Seoul Pn)

Hệ thống quản lý tác chiến Naval Shield

Một trong những điểm nhấn công nghệ của Jecheon là hệ thống quản lý tác chiến Naval Shield. Đây là một hệ thống công nghệ tiên tiến, cho phép tích hợp và xử lý dữ liệu từ các cảm biến và vũ khí trên tàu.