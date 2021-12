Chiến binh chiến thắng ung thư vòm họng tiếp thêm động lực cho người đồng bệnh

Your browser does not support the audio element.

Không thể vượt qua những cơn đau

Đầu năm 2017, ông Tiến thường xuyên bị đau đầu nhưng lúc đó lại chủ quan và chỉ nghĩ rằng đây là bệnh thông thường, chỉ cần uống dăm ba liều thuốc cảm cúm là đỡ. Nhưng những cơn đau không những không đỡ mà còn nặng hơn, điều trị đến 6, 7 tháng trời bằng thuốc Đông y mà tình trạng bệnh vẫn không hề đỡ.

Tháng 6/2018, ông Tiến quyết định gom góp số tiền còn lại trong nhà rồi tự đi xe máy từ nhà lên Hà Nội để kiểm tra. Sau khi làm tất cả các xét nghiệm, kiểm tra tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ thông báo ông bị ung thư vòm họng giai đoạn 3.

Thể trạng của ông Tiến rất yếu.

Sau đó 1 tuần, ông Tiến lên Bệnh viện K3 Tân Triều nhập viện và được tiếp nhận điều trị theo phác đồ bao gồm cả hóa trị và xạ trị. Ông kiên trì tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ, sáng truyền hóa chất trên tầng 7, tối lại đi xạ trị. Liệu pháp hóa xạ trị có tác dụng phụ đã vắt kiệt sức lực của ông già hơn 60 tuổi như ông. Vừa đau đớn, vừa mệt mỏi và buồn nôn, ông Tiến gần như không ăn uống gì được, cân nặng lúc đầu 55kg chỉ còn 41kg, không khác gì một bộ da bọc xương.

Sau 4 tháng điều trị, hoàn thành phác đồ hóa trị, xạ trị ông Tiến được bác sĩ cho xuất viện. Lúc này sức khỏe của ông rất yếu, đi lại phải có người xốc nách 2 bên. "Tôi không ăn uống được, mệt mỏi chỉ nằm một chỗ. Lúc đó nói thật là tôi sợ, sợ khi phải trở thành gánh nặng của gia đình, sợ khi bà con họ hàng sang thăm hỏi mà tôi không thể nói chuyện được… Tôi nghĩ coi như cuộc đời tôi thế là hết.", ông Tiến bàng hoàng kể lại.