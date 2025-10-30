Chiêm ngưỡng xe siêu sang từ thương hiệu mới của Toyota

Trước Triển lãm Japan Mobility Show 2025, Toyota đã xác rằng Century không còn là một dòng xe đơn thuần mà giờ sẽ tách riêng thành một thương hiệu độc lập.

Trong khi Lexus vẫn được định vị là thương hiệu cao cấp, thì Century nay được định hướng trở thành biểu tượng xe siêu sang Nhật Bản, sẵn sàng cạnh tranh với Rolls-Royce hay Bentley.

Century Coupe Concept - mẫu xe được đích thân chủ tịch Akio Toyoda giới thiệu, chính là sản phẩm đánh dấu bước ngoặt mới của thương hiệu Century nói riêng và tập đoàn Toyota nói chung.

Khác với các mẫu xe Century trước đó mang dáng sedan hoặc SUV, mẫu xe mới là một chiếc coupe hai cửa, dáng fastback thanh lịch, gợi liên tưởng đến Rolls-Royce Spectre.