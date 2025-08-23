Chiêm ngưỡng sản phẩm gốm sứ được phủ vàng 24k độc đáo

Tối 22/8, Tổ chức Trái tim người lính và cựu chiến binh Lê Duy Hảo tổ chức giới thiệu Không gian văn hóa di sản gốm sứ Nason.

Tại sự kiện, Tiến sĩ Lê Duy Hảo đã được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao Bằng chứng nhận Không gian di sản văn hóa - khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm gốm sứ tâm linh Nason. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình hơn một thập kỷ ông miệt mài nghiên cứu, sáng tạo và khẳng định thương hiệu gốm sứ Việt Nam.

Cựu chiến binh, Kỷ lục gia Lê Duy Hảo sinh năm Kỷ Hợi 1959 tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy (cũ) của tỉnh Phú Thọ. Năm 18 tuổi, Lê Duy Hảo nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) trong đội hình Lữ đoàn Công binh 543, Quân khu 2. Sau hơn 11 năm trong quân ngũ với quân hàm Thượng úy, ông phục viên, trở về quê hương, bắt đầu hành trình lập nghiệp đầy gian nan.