Chiêm ngưỡng Rolls-Royce Phantom bản dát vàng kỷ niệm 100 năm

Theo Rolls-Royce, đây là dự án phức tạp bậc nhất trong lịch sử thương hiệu khi cần tới 3 năm phát triển và hơn 40.000 giờ chế tác thủ công. Chỉ có 25 chiếc Phantom Centenary Private Collection được sản xuất trên toàn cầu.

Ngoại thất của Phantom Centenary Private Collection sở hữu lớp sơn hai tông màu Arctic White và Black mang hiệu ứng ánh kim đặc biệt nhờ hạt thủy tinh nghiền mịn được pha vào lớp sơn phủ.

Chi tiết nổi bật nhất ở khu vực đầu xe là biểu tượng Spirit of Ecstasy bằng vàng khối 18 carat, được mạ thêm vàng 24 carat để đạt độ sáng bóng hoàn hảo. Tượng “thiếu phụ bay” này được đặt trên đế men trắng đúc thủ công, có khắc chữ “Phantom Centenary”.

Sắc vàng quý tộc tiếp tục xuất hiện trên khắp thân xe, với bốn logo Rolls-Royce bằng vàng 24 carat và men trắng, cùng bộ mâm đĩa độc quyền khắc 25 đường vạch tượng trưng cho 25 chiếc được sản xuất.