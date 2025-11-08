Chiêm ngưỡng ngôi nhà có mặt tiền từ 3000 viên gạch kính

Công trình là một phòng khám vật lý trị liệu kết hợp không gian ở, ở thành Phố Trà Vinh (cũ).

Là một dự án kiến trúc có mục tiêu kết nối không gian và ánh sáng, để tạo ra sự giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên, đảm bảo tính riêng tư và tiện nghi hiện đại.

Thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc hữu cơ (organic architecture), hướng đến sự hòa hợp giữa không gian sống và thiên nhiên. Mặt tiền uốn lượn với hơn 3000 viên gạch kính, cùng các lớp không gian đan xen giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và thông gió, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.