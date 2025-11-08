Chiêm ngưỡng ngôi nhà có mặt tiền từ 3000 viên gạch kính

Đây là một dự án kết nối không gian và ánh sáng, để tạo ra sự giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên, đảm bảo tính riêng tư và tiện nghi hiện đại.

Công trình là một phòng khám vật lý trị liệu kết hợp không gian ở, ở thành Phố Trà Vinh (cũ).

Là một dự án kiến trúc có mục tiêu kết nối không gian và ánh sáng, để tạo ra sự giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên, đảm bảo tính riêng tư và tiện nghi hiện đại.

Thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc hữu cơ (organic architecture), hướng đến sự hòa hợp giữa không gian sống và thiên nhiên. Mặt tiền uốn lượn với hơn 3000 viên gạch kính, cùng các lớp không gian đan xen giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và thông gió, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.

Bên trong, hệ thống cây xanh hoạt động như một lá phổi vi khí hậu (microclimate system), giúp điều tiết nhiệt độ, thanh lọc không khí.

Quá trình xây dựng gặp nhiều thách thức, đặc biệt là việc tạo hình uốn lượn cho hơn 3.000 viên gạch kính, đòi hỏi độ chính xác cao trong kết cấu và kỹ thuật lắp ráp để đảm bảo cả thẩm mỹ lẫn an toàn.

Bên cạnh đó, bề mặt kính lớn có thể làm tăng nhiệt độ bên trong, do đó, công trình được tích hợp giếng trời xuyên tầng và hệ thống đối lưu không khí tự nhiên để duy trì sự cân bằng nhiệt.

Việc thiết kế khu vườn trên cao cũng đặt ra thách thức về kết cấu chịu lực, hệ thống thoát nước và lựa chọn cây xanh phù hợp, nhằm đảm bảo hệ sinh thái ổn định và duy trì vi khí hậu tự nhiên cho toàn bộ ngôi nhà.

Với sự kết hợp giữa kiến trúc, ánh sáng, cây xanh , đá chẻ tự nhiên và không gian mở, công trình mang đến một môi trường sống thư thái, chữa lành và bền vững – một giải pháp kiến trúc lý tưởng cho xu hướng sống xanh và kết nối thiên nhiên trong bối cảnh đô thị hiện đại.

