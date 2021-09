Chiêm ngưỡng địa điểm BTS tổ chức concert offline đầu tiên sau 2 năm: Netizen vừa phấn khích vừa gato khi 'PERMISSION TO DANCE ON STAGE' đến Mỹ

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, BTS là một trong những nhóm nhạc Kpop chịu ảnh hưởng và tổn thất nặng nề nhất khi không thể tổ chức các buổi diễn concert offline và phải hủy bỏ các tour diễn với mức doanh thu 'khổng lồ' trên khắp thế giới. Tuy nhiên khi một số quốc gia đang bắt đầu bước vào giai đoạn bình thường mới thì BTS cũng đã sẵn sàng quay trở lại với các buổi concert offline và khiến rất nhiều fan phấn khích mong đợi.

Trước đó vào ngày 15/9, BTS đã công bố concert online (trực tuyến) mang tên 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE'. Concert online này sẽ được tổ chức vào lúc 18h30 chiều tối ngày 24/10 (tức 17h30 ngày 24/10 theo giờ Việt Nam). Đây là concert online đầu tiên của BTS sau 1 năm kể từ concert online 'BTS MAP OF THE SOUL ON:E' cũng diễn ra vào tháng 10 năm ngoái.

Dù vậy concert online không phải là điều duy nhất mà BTS muốn gửi đến các fan. Vào ngày 28/9, Big Hit xác nhận BTS sẽ lần đầu tiên quay lại với hình thức concert trực tiếp (concert offline có khán giả) cũng với 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE'. Tuy nhiên vì tình hình phức tạp tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác, nhóm sẽ có màn chào sân đầu tiên với fan Mỹ.

Theo đó, concert 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA' sẽ diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Sẽ có tổng cộng 4 buổi biểu diễn được tổ chức tại Sân vận động SoFi lần lượt vào các ngày 27 và 28/11, và ngày 1 và 2/12.

Kèm theo thông báo tổ chức concert offline, BTS cũng đăng tải poster quảng bá 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA'. Đây vẫn là hình ảnh poster quảng bá concert online trước đó với hình ảnh 7 thành viên đang đứng trên bậc thềm trước một cánh cửa. Chỉ khác một điều là trên cánh cửa đã ghi thêm ngày giờ trình diễn tại sân SoFi ở LA.