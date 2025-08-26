Chiếc xe tang ngập sâu trong nước và cảnh tượng khó tin ở Hà Nội sáng nay

Thạch Thảo - Thế Bằng - Đại Nam - Phạm Hải| 26/08/2025 10:31

Mưa lớn do bão số 5 (bão Kajiki) khiến Hà Nội ngập gần 40 điểm, nhiều tuyến phố tê liệt, giao thông hỗn loạn.

W-mưa ngập_ 7.jpg
W-mưa ngập_ 4.jpg

Sáng 26/8, do ảnh hưởng mưa lớn hoàn lưu bão số 5, khắp các ngả đường Hà Nội ngập sâu. Một gia đình không thể đưa tang đúng giờ vì ngập.

W-mưa ngập_ 4.jpg

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, giao thông hỗn loạn.

W-mưa ngập_.jpg

Nước ngập sâu lút bánh xe máy trên phố Đội Cấn, người dân chật vật di chuyển.

Đường Đội Cấn ngập nặng nhiều đoạn khiến hàng loạt phương tiện chết máy. Nhiều ô tô cố gắng vượt qua quãng ngập nhưng tạo sóng đánh lớn khiến người đi đường la hét, đề nghị dừng lại.

W-mưa ngập_ 28.jpg

Xe ô tô ngập trong biển nước ở Huỳnh Thúc Kháng.

W-mưa ngập_ 26.jpg

Ô tô kẹt cứng "chôn chân" trên đường, dòng phương tiện tắc dài hướng từ cầu Vĩnh Tuy tới Thanh Trì.

W-mưa ngập_ 11.jpg

Đường Tố Hữu ngập sâu, nhiều nơi quá bánh xe, người dân vật lội đi làm.

W-mưa ngập_ 23.jpg

Lội quãng ngập dài tới bụng, bà Nga cho biết bà làm công việc nấu cơm cho thợ nên hôm nay vẫn phải tới nơi làm việc. Bà vừa đi chợ về, than thở: "Giá rau củ tăng đột biến trong hôm nay".

W-mưa ngập_ 2.jpg

Hàng loạt xe máy dắt lên vỉa hè tại Nam Từ Liêm.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ha-noi-ngap-muon-nga-xe-tang-tre-gio-vi-mua-lon-2436101.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/ha-noi-ngap-muon-nga-xe-tang-tre-gio-vi-mua-lon-2436101.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Chiếc xe tang ngập sâu trong nước và cảnh tượng khó tin ở Hà Nội sáng nay
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO