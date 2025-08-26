Chiếc xe tang ngập sâu trong nước và cảnh tượng khó tin ở Hà Nội sáng nay

Ô tô kẹt cứng "chôn chân" trên đường, dòng phương tiện tắc dài hướng từ cầu Vĩnh Tuy tới Thanh Trì.

Đường Tố Hữu ngập sâu, nhiều nơi quá bánh xe, người dân vật lội đi làm.

Lội quãng ngập dài tới bụng, bà Nga cho biết bà làm công việc nấu cơm cho thợ nên hôm nay vẫn phải tới nơi làm việc. Bà vừa đi chợ về, than thở: "Giá rau củ tăng đột biến trong hôm nay".

Hàng loạt xe máy dắt lên vỉa hè tại Nam Từ Liêm.