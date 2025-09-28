Chiếc xe biển ngoại giao sang trọng nhưng giá chỉ 300 triệu gây sốt mạng xã hội

Nhắc đến biển ngoại giao, nhiều người thường nghĩ đến những chiếc xe sang của Mercedes, BMW, Lexus trị giá vài tỷ tới xe siêu sang như Rolls-Royce, Bentley vài chục tỷ đồng, hay thậm chí một số siêu xe giá triệu USD.

Đây vốn là những dòng xe thường các đại sứ quán, tổ chức quốc tế lựa chọn để thể hiện sự trang trọng và tiện nghi.