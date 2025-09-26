Chiếc váy ren xuyên thấu gây tranh cãi của mỹ nhân ‘50 sắc thái’

Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra thích bộ cánh. Họ chỉ ra lớp ren xuyên thấu nhưng không quá lộ liễu, vừa đảm bảo che chắn, vừa khơi gợi trí tưởng tượng cho người nhìn.

Số khác tiêu cực hơn khi châm chọc Dakota không có tài năng gì ngoài việc khoe thân. Đối với họ, đẳng cấp thật sự là không cần lộ da thịt vẫn gợi cảm.

Khán giả tỏ ra khó tính hơn. Trên diễn đàn trực tuyến, nhiều luồng ý kiến trái chiều được đưa ra về vẻ ngoài mới của Dakota. Một bộ phận khen Dakota xinh đẹp, có vóc dáng gợi cảm nhưng chiếc váy quá xấu, không chỉ không giúp nữ diễn viên tôn lên lợi thế hình thể, ngược lại tạo cảm giác như tỷ lệ cơ thể mất cân đối.

Cư dân mạng bình luận: “Cô ấy xinh đẹp là điều không thể phủ nhận, nhưng chiếc váy đó xấu quá”, “Màu sắc trông hợp với cô ấy nhưng đó là điểm tích cực duy nhất mà tôi có thể chỉ ra”, “Tôi đoán nữ diễn viên này đang cạnh tranh với vợ của Kanye West, Bianca Censori”, “Khi một người thiếu tài năng, họ sẽ dùng đến những chiến thuật như ăn mặc hở hang, bán khỏa thân… Cách đó luôn hiệu quả”, “Tôi thấy không đẹp gì hết. Hãy mặc quần áo vào đi”, “Thêm một tấm gương của việc hãy khoe cơ thể để được chú ý”, “Tôi thích Dakota, thích màu sắc chiếc váy và phần ren phía trên, nhưng tại sao nhà thiết kế lại làm hỏng phần dưới váy thế nhỉ? Không liên quan gì đến nhau”, “Chiếc váy thực sự không quá hở hang vì ren dày và đậm màu. Tôi thấy không có vấn gì đáng chê ở đây”…

Trên thực tế, chiếc váy màu xanh lam là bộ đồ ít táo bạo nhất của Dakota trong nhiều tháng qua. Page Six còn nhận xét người đẹp 36 tuổi là fan cuồng của “váy khỏa thân”.

Khoảng gần 2 tuần trước, cô tham dự tiệc tối của Quỹ Kering ở New York (Mỹ) trong chiếc váy ren đen mỏng tang của Gucci. Trang phục đó không có tác dụng che chắn, gần như toàn bộ cơ thể của nữ diễn viên Mỹ phơi bày trước ống kính, ngoài trừ phần được che chắn bằng nội y.

Vào tháng 6, Dakota xuất hiện bên ngoài trường quay chương trình Late Night With Seth Meyers với váy xuyên thấu của Nensi Dojaka. Trong chuyến lưu diễn báo chí quảng bá bộ phim Madame Web (2024), cô cũng gây sốc với chiếc váy lưới pha lê mỏng manh.