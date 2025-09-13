Chiếc váy hở bạo nóng hơn cả mùa hè của nữ diễn viên khiến khán giả nín thở

Huyền My| 13/09/2025 19:34

Diễn viên Margot Robbie khiến khán giả nghẹt thở khi chọn chiếc đầm xuyên thấu khoe thân hình như tạc tượng trên thảm đỏ.

Mới đây diễn viên Margot Robbie gây xôn xao khi mặc chiếc váy xuyên thấu hở bạo trông như một tác phẩm nghệ thuật khi dự sự kiện công chiếu phim Big Bold Beautiful Journey tại London, Anh. "Bom sex" khoe trọn lưng trần và không ngại lộ nội y trước ống kính. 

Bà mẹ một con được khen sở hữu thân hình như tạc tượng và biết cách chọn trang phục để khoe đường cong táo bạo nhưng không phản cảm, mà ngược lại rất tinh tế. 

margot robbie sheer dress london premiere 12.jpg
margot robbie sheer dress london premiere 05.jpg

Thiết kế hoàn hảo này được trang trí công phu bằng pha lê và kim sa thuộc bộ sưu tập thời trang cao cấp Xuân 2025 của Armani Privé. Dù mới sinh con cuối năm ngoái nhưng Margot Robbie sớm lấy lại vóc dáng.

Mỹ nhân sinh năm 1990 từng 2 lần được đề cử Oscar mới đây gây sốc với trailer ngập cảnh nóng trong bản phim điện ảnh Đồi gió hú 2025 chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên.

margot robbie sheer dress london premiere 04.jpg
margot robbie sheer dress london premiere 03.jpg

Ngoài sự nghiệp phim ảnh lẫy lừng, Margot Robbie từng lọt danh sách 100 phụ nữ hot nhất hành tinh của tạp chí Maxim, danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí TIME danh giá.

