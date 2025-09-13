Chiếc váy hở bạo nóng hơn cả mùa hè của nữ diễn viên khiến khán giả nín thở

Mới đây diễn viên Margot Robbie gây xôn xao khi mặc chiếc váy xuyên thấu hở bạo trông như một tác phẩm nghệ thuật khi dự sự kiện công chiếu phim Big Bold Beautiful Journey tại London, Anh. "Bom sex" khoe trọn lưng trần và không ngại lộ nội y trước ống kính.

Bà mẹ một con được khen sở hữu thân hình như tạc tượng và biết cách chọn trang phục để khoe đường cong táo bạo nhưng không phản cảm, mà ngược lại rất tinh tế.