Chiếc túi nhàu nhĩ như túi nilon giá 26 triệu khiến dân chơi choáng váng

Chiếc túi Marché Packable Tote Bag Medium, một sản phẩm độc đáo từ nhà mốt xa xỉ Balenciaga, khiến nhiều người cho rằng không khác một chiếc túi nilon thông thường.

Website của hãng giới thiệu, chiếc túi được sản xuất tại Ý, nơi có truyền thống lâu đời về ngành công nghiệp thời trang cao cấp.

Chiếc túi màu xanh lam, có kích thước khá lớn (dài 50cm, cao 53cm, rộng 1cm). Chất liệu được làm từ Dyneema, một loại sợi tổng hợp siêu bền, thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp đòi hỏi độ bền cao như sản xuất áo chống đạn hay dây thừng. Loại sợi này vừa nhẹ, vừa chống rách, giúp tăng độ bền cho sản phẩm.