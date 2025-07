Chiếc túi hiệu giá rẻ bất ngờ đang được Hailey Bieber, Taylor Swift ưa chuộng

Selena Gomez cũng rất hâm mộ của những chiếc túi Aupen.



Thiết kế bất đối xứng đặc trưng của Aupen đã trở thành một đặc điểm nhận dạng. Chúng có thể không nổi bật như những chiếc túi xa xỉ có họa tiết monogram toàn bộ hay in logo rực rỡ, nhưng đó lại là lý do chính khiến những chiếc túi này âm thầm thống trị mạng xã hội, thảm đỏ, và thậm chí là các sự kiện. Điều đáng nói là thương hiệu Aupen chỉ mới thành lập hai năm rưỡi, sự tăng trưởng nhanh chóng của họ là mơ ước của mọi start up thời trang.