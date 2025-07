Chiếc smartphone hút mọi ánh nhìn này có so kè được với iPhone 16?

Chiếc smartphone thế hệ thứ ba của Nothing cho thấy phong cách thiết kế đặc trưng, với dãy đèn LED có thể tùy biến nhiều hơn, giao diện người dùng độc đáo và một thẩm mỹ tinh chỉnh hoàn toàn khác biệt trong thế giới Android.

Hai tùy chọn màu sắc của Nothing Phone 3. |Ảnh: Nothing

Nothing Phone 3 muốn trở nên đặc biệt, cá tính, và thú vị giữa biển smartphone hình chữ nhật bóng bẩy. Nhưng khi vượt qua phần trình diễn độc đáo ban đầu, người dùng nhận ra khác biệt không đồng nghĩa với tốt hơn – nhất là khi mức giá được đặt ở 800 USD.

PhoneArena đã thử nghiệm chuyên sâu Nothing Phone 3, so sánh với các đối thủ tốt nhất trong tầm giá, và kết quả không mấy khả quan. Dù là về hiệu năng, chất lượng camera, khả năng quay video hay độ sáng màn hình, nỗ lực mới nhất của Nothing liên tục xếp sau các đối thủ, đôi khi là một khoảng cách lớn.

Thiết kế thu hút mọi ánh nhìn, nhưng liệu thế đã đủ?

Hãy bắt đầu với điểm sáng: thiết kế của Nothing Phone 3 thực sự nổi bật, đặc biệt với những người yêu công nghệ. Mặt lưng trong suốt, hệ thống đèn Glyph nâng cấp, và viền đối xứng rất cuốn hút, và chất lượng hoàn thiện thì không có gì để chê.

Nó gợi nhớ đến một món đồ công nghệ trong Star Wars. Đây là chiếc điện thoại được sinh ra để ngắm nhìn và cảm nhận, chứ không chỉ đơn thuần để sử dụng.

Một điểm đáng khen nữa là Nothing không nhồi nhét phần mềm rác hay gây rối thị giác – giao diện người dùng gọn gàng và phản hồi rung (haptic) tinh tế giúp nó mang cảm giác cao cấp hơn hầu hết các điện thoại tầm trung.