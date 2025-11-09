Chiếc neo cuối cùng…

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

22 tuổi, Thu tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Suốt 12 năm phổ thông và 4 năm đại học, cô luôn là niềm tự hào của ba mẹ. Từ nhỏ, ba mẹ Thu hầu như không phải can thiệp, lo lắng về chuyện học của con gái. Vì lẽ đó, khi Thu chọn học đại học xa nhà, dù gia đình không có người quen nào ở thành phố, ba mẹ vẫn yên tâm. Một mình Thu xoay xở tìm chỗ trọ, tìm việc làm thêm và đảm bảo việc học.

Cuộc sống xa nhà có những phút cô đơn, yếu lòng, Thu vượt qua được tất cả. Nhưng rồi cuộc gặp gỡ định mệnh chợt đến vào năm thứ tư đại học. Đợt thực tập cuối khóa, Thu được phân vào một công ty lớn. Trong khi bạn bè đều có ba mẹ, người quen làm trong lĩnh vực để gửi gắm, nhờ vả nhằm có kết quả thực tập tốt cũng như chỗ làm như ý sau khi tốt nghiệp, Thu không có gì. Hoang mang, lo lắng, bất an, Thu tưởng đã bỏ cuộc khi suốt gần 1 tháng đầu, cô không được giao việc để làm.

Giữa lúc đó, Thu gặp Thắng - người đàn ông hơn cô gần 20 tuổi, Phó giám đốc phụ trách bộ phận cô thực tập. Nhờ sự giúp đỡ của Thắng, Thu hoàn thành tốt đợt thực tập. Sự từng trải, giỏi nghề, chăm sóc, quan tâm đầy tinh tế của người đàn ông lịch lãm và đương nhiên là đã có gia đình khiến Thu xao động. Cô rơi vào lưới tình của Thắng lúc nào không hay.

Anh vẽ ra cho Thu nhiều viễn cảnh tươi đẹp, rằng phụ nữ thời nay không nên kết hôn sớm, thậm chí không cần đám cưới, không cần lấy chồng. Thắng sẵn sàng tạo mọi điều kiện để Thu được vào chính thức ở công ty, tham gia các khóa đào tạo, tu nghiệp nước ngoài. 5 năm yêu anh trong bóng tối, quả thật Thu đã có những bước phát triển trong nghề: được tạo cơ hội phát triển bản thân, làm việc với những ê kíp giỏi nhất trong những dự án quan trọng.

Suốt 5 năm, cuộc sống không vướng bận, cuộc tình không danh phận cùng sự thăng tiến nghề nghiệp từng khiến Thu hài lòng. Cô nghĩ cô sẽ sống cả đời như thế. Thắng đã hứa sẽ rút lui trong hòa bình và yên lặng nếu một ngày Thu chợt muốn lấy chồng.

Còn nếu Thu không yêu ai khác, anh hoàn toàn có thể lo cho cô một suất du học. Sau đó, cô sẽ tìm việc, định cư nước ngoài với sự hậu thuẫn tài chính của Thắng. Khi ấy, cô có thể sinh con với Thắng và một mình nuôi con như một “phòng nhì” của anh ở nước ngoài. Hằng năm, anh sẽ tranh thủ những chuyến công tác để thăm mẹ con cô.

Tương lai anh vẽ ra thật nhẹ nhàng. Có lúc, Thu nghĩ đời mình như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn dựng thành phim. Có lúc, cô đã suýt gật đầu, lòng vẽ ra viễn cảnh một phụ nữ độc lập, bản lĩnh, tự do, dám yêu, dám sống cuộc đời khác biệt.

Sinh nhật tuổi 27, Thu nhận được dòng tin nhắn chúc mừng của mẹ: “Chúc con gái sinh nhật thật vui. Ba mẹ luôn tin và ủng hộ sự lựa chọn của con. Con mãi là niềm tự hào của ba mẹ. Thương con thật nhiều”. Ba mẹ lúc nào cũng vậy - luôn bên cạnh, lặng lẽ dõi theo, ủng hộ và chưa từng can thiệp bất kỳ quyết định nào của Thu.

Nghĩ tới tương lai tha phương, sống không thể ngẩng đầu, không thể báo hiếu, cũng không thể khiến ba mẹ yên lòng, Thu thấy xót xa. Niềm tin và tình yêu vô điều kiện của ba mẹ như mỏ neo níu Thu lại trước khi cô quăng mình vào đại dương mênh mông vô định.

Con đường khó này đâu ai ép cô đi, kể cả Thắng. Chỉ có cô, với sự háo thắng và nông nổi, đã khiến mình lạc lối. Suy nghĩ thật lâu, Thu nhắn cho Thắng: “Anh à, hay là mình dừng lại…”.

Nhanh hơn Thu nghĩ, Thắng đã có câu trả lời: “OK em, miễn em vui”.

Thu cười chua chát mà nước mắt tuôn rơi. Có một thứ đang vụn vỡ nhưng cũng có nhiều thứ đang hồi sinh trong cô. May mà Thu kịp bám vào chiếc neo cuối cùng.

Thu Cúc