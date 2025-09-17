Chiếc iPhone và Apple Watch rẻ nhất này mới thực sự là sản phẩm không nên bỏ lỡ

Trước sự kiện “Awe Dropping”, rất khó tin khi Apple sẽ công bố một sản phẩm với giá “phải chăng”. Nhất là sau nhiều năm Apple luôn đẩy mạnh chiến lược “upsell” (dẫn dắt khách hàng lên sản phẩm đắt hơn), cộng thêm tin đồn phút chót về việc tăng giá iPhone. Nhưng Apple đã khiến nhiều người bất ngờ.

Các phiên bản màu iPhone 17. Ảnh: Tom's Guide

Trước hết, những tin đồn phút cuối phần lớn không chính xác: iPhone 17 Pro chỉ tăng 100 USD so với 16 Pro, thay vì 200 USD như dự đoán (và mức tăng này còn được biện minh bởi bộ nhớ trong gấp đôi). iPhone 17 Pro Max thì không tăng giá, còn iPhone Air lại giữ nguyên mức của iPhone 16 Plus 256GB năm ngoái.

Quan trọng hơn cả, đi ngược với kỳ vọng, chính những sản phẩm “bình dân” mới là ngôi sao thật sự của sự kiện. Apple đã vượt qua thử thách.

iPhone 17: Lựa chọn thực tế nhưng đầy sức hút

Về phía smartphone, iPhone Air thu hút phần lớn tiêu đề báo chí vì đại diện cho một hướng đi hoàn toàn mới – cả tích cực lẫn gây tranh cãi.

Còn dòng Pro thì vẫn luôn hào nhoáng, sở hữu màn hình, chip xử lý và hệ thống camera tiên tiến nhất mà hãng công nghệ xứ Cupertino có thể đem đến.