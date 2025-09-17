Chiếc iPhone 17 và trò đùa kém duyên của dân mạng

Hình ảnh trong các bài đăng nhạy cảm trên mạng xã hội xúc phạm phụ nữ - Ảnh: Facebook

Kể từ khi chiếc điện thoại iPhone 17 ra mắt công chúng, tôi bắt gặp khá nhiều các bài đăng trong các hội nhóm Facebook có nội dung và hình ảnh nhạy cảm.

Đó là hình ảnh cậu trai trẻ, có khi rõ mặt, có khi chỉ thấy bóng lưng và người đàn bà cũng thế, nhưng lớn tuổi hơn. Họ nằm trên giường hoặc ngồi, thường trong phòng riêng, khăn tắm quấn hờ hững. Thấp thoáng bên họ là hình ảnh chiếc điện thoại màu cam và những câu đại khái như: “Nhả vía cách có tiền mua iPhone 17 cho các anh đây”, “Cố chút nữa vì iPhone 17”...

Có thể những bức ảnh đó là sản phẩm của AI, có thể người tạo ra hay đăng cũng chỉ cốt để mua chút tiếng cười. Nhưng, suy nghĩ thật kỹ, tôi cảm thấy những bức ảnh, những bài viết xuất hiện dày đặc như vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ của lớp trẻ.

Hãy tưởng tượng đến việc các bạn trẻ từ 12 đến 25 tuổi, mỗi ngày được nghe được thấy những điều tương tự như thế. Thì cái gì sẽ hình thành trong tư duy của các em? Đó phải chăng là chủ nghĩa vật chất?

Lúc ấy, các em chỉ sẽ thấy mục đích sống lớn nhất, cái điều khiến người ta hãnh diện nhất, hạnh phúc nhất và đáng giá nhất trên đời này là được sở hữu những thứ đắt giá, thời thượng? Sự tự tin của một con người chỉ đến từ cái xe đôi giày, điện thoại, ngôi nhà chiếc đồng hồ, túi xách mà có? Đánh giá một con người cũng chỉ dựa vào những thứ bên ngoài ấy mà thôi?

Chúng ta hãy tưởng tượng khi chủ nghĩa vật chất thật sự lên ngôi, đồng tiền cuộn trên trí não con người, thì nhân cách, tình thương, lòng nhân sẽ đứng ở đâu? Không có tình thương, lòng nhân, đức vị tha, sự cho đi… con người sẽ còn lại gì và sống với nhau như thế nào?

Tiền tài vật chất muôn đời nay có hấp lực vô biên. Mong muốn một cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn là khát vọng chính đáng không có gì phải chê trách. Thế nhưng, đó phải là thứ có được bằng lao động chính đáng, là quá trình tích lũy, bằng bàn tay và khối óc, mất rất nhiều thời gian, công sức chứ không thể có được trong một ngày một giờ.

Những tấm ảnh, những câu đùa giỡn dung tục đó, có thể lôi kéo được vài trăm bình luận, vài ngàn biểu tượng mặt cười vui vẻ. Với những người trưởng thành, có thể như xem một đoạn hài kịch, một thước phim vui, rồi quên. Nhưng, với những người trẻ, ý muốn sở hữu được những món vật chất đắt đỏ ấy bằng mọi giá sẽ hình thành.

Tôi đã từng nghe các bạn gái trẻ nói về “chuẩn bạn trai 3T”, trong đó có một chữ T là tiền. Tôi đã nghe các bạn trai nói với nhau về việc đẹp trai, 6 múi là có “phú bà bao nuôi” một cách dễ dàng.

Ai đó có tiền, quyền lực, nhan sắc có thể nhiều ưu thế hơn trong cuộc sống, tình yêu, nhưng luôn là số ít, còn lại, mọi người đều phải nỗ lực vun vén có cho mới có nhận. Cho nên, nhất định điều đó không thể được định hình thành một lối sống, một hệ tư tưởng cho số đông.

Hơn nữa, tôi phẫn nộ vì những bức ảnh như vậy xúc phạm phụ nữ nghiêm trọng. Phụ nữ (không tính đến những trường hợp ngoại lệ) sống bằng cảm xúc. Nếu có hành động thân mật với người khác giới, phần lớn là phát khởi từ tình yêu. Tôi không chấp nhận cách nhìn phụ nữ, nhất là phụ nữ đáng tuổi mẹ, cô dì của mình bằng thái độ như thế.

Hãy giữ cho các bạn trẻ niềm tin về tình yêu, tình thương, những điều tốt đẹp trên đời. - Ảnh Freepik

Mạng xã hội có thể là thế giới ảo, là nơi giải trí; nhưng hậu quả, hệ lụy là có thật. Thiết nghĩ một dòng trạng thái, một bức ảnh, một trào lưu khi đăng tải, xin hãy thật cẩn trọng! Hãy giữ cho các bạn trẻ niềm tin về tình yêu, tình thương, những điều tốt đẹp trên đời.