Chiếc chõ xôi 320 nghìn đồng thay đổi cuộc đời mẹ bỉm 2 con ở Hưng Yên

Trong căn bếp nhỏ ở xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên (xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, Thái Bình cũ), chị Phạm Thị Hằng (38 tuổi) đã viết nên hành trình khởi nghiệp đầy nghị lực từ những gói xôi khúc.

Ít ai biết, để có hôm nay, chị từng trải qua giai đoạn bế tắc, chật vật, vay mượn từng đồng.

Cơ duyên từ một lần “lướt mạng”

Ngày sinh con thứ hai, chị Hằng phải nghỉ việc để ở nhà trông con. Cuộc sống khó khăn, kinh tế eo hẹp, chị chỉ biết trông cậy vào đồng lương của chồng. Tháng nào cũng thiếu tiền sinh hoạt, chị phải vay chỗ này đắp chỗ kia.

“Có những ngày tôi chỉ dám mua mớ rau, vài con cá nhỏ. Cứ nghĩ đến cảnh con cái lớn lên mà mẹ chẳng làm được gì, tôi như nghẹt thở”, chị nhớ lại.

Quá khó khăn, chị Hằng thử và rồi quyết tâm với nghề nấu xôi khúc

Trong một lần tình cờ lướt mạng, chị thấy những gói xôi màu tím từ cây cẩm ở vùng cao rất bắt mắt. Chị đặt mua cây cẩm, làm thử xôi tím theo người vùng cao. Mâm xôi vừa dỡ ra đã khiến mọi người ngạc nhiên.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê thuần nông, chị Hằng biết đến cây rau khúc dùng để làm bánh. Một ý định nảy sinh trong đầu chị.