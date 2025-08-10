Chiếc burger đắt nhất thế giới giá 290 triệu đồng, không phải có tiền là được ăn

Dù công thức làm ra món burger đắt nhất thế giới chưa được tiết lộ nhưng nhà hàng khẳng định "xứng đáng từng đồng" - Ảnh: OC

Chiếc burger đắt đỏ này được tạo ra bởi nhà hàng Asador Aupa, tọa lạc tại thị trấn Cabrera del Mar, vùng Catalonia, Tây Ban Nha. Đây là nhà hàng chuyên ẩm thực xứ Basque, do đầu bếp kiêm influencer ẩm thực Bosco Jiménez sáng lập.

Theo chia sẻ từ nhà hàng, món burger đặc biệt này là kết quả của 8 năm nghiên cứu và thử nghiệm, được xem là ''đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực độc quyền''. Điều thú vị là công thức và nguyên liệu chính xác được giữ bí mật tuyệt đối, chỉ biết rằng chiếc burger không sử dụng những nguyên liệu phô trương như vàng lá hay kim cương ăn được.

Thay vào đó, giá trị của nó nằm ở chất lượng nguyên liệu hảo hạng, trải nghiệm phục vụ riêng tư và tính khan hiếm chưa từng có. Ý tưởng tạo ra chiếc burger này xuất phát từ triết lý của Jiménez: “Sự xa xỉ không cần phải ồn ào, mà phải là điều không thể với tới”.

Chính vì vậy, dù giá lên tới 11.000 USD, món ăn này không có trong thực đơn, không thể đặt chỗ và chỉ phục vụ cho những người được nhà hàng đích thân mời. Trên trang web chính thức, Asador Aupa nêu rõ: "Đây là trải nghiệm chỉ dành cho khách mời. Không ai có thể đặt trước. Nếu bạn nghĩ mình xứng đáng, bạn có thể gửi yêu cầu, và nhà hàng sẽ xem xét".

Tuy nhiên, tiêu chí lựa chọn khách mời hoàn toàn bí mật, khiến trải nghiệm này càng trở nên độc quyền hơn. Những ai may mắn được chọn sẽ được mời đến một phòng riêng biệt của Asador Aupa, dùng bữa cùng một nhóm nhỏ thực khách đặc biệt.

Tại đây, đầu bếp sẽ trực tiếp trình diễn và phục vụ món burger được chế biến từ ba loại thịt ngon nhất thế giới, loại phô mai hiếm bậc nhất châu Âu, cùng nước sốt đặc biệt làm từ một loại rượu cao cấp.

Mặc dù giá của chiếc burger đủ để mua một chiếc ô tô nhỏ, Asador Aupa khẳng định món ăn hoàn toàn "xứng đáng từng đồng". Dù vậy, khi công thức vẫn còn là bí mật, giới ẩm thực vẫn chưa thể xác định liệu chiếc burger đắt nhất thế giới này có thực sự đáng giá đến vậy.

So với Golden Boy, chiếc burger từng giữ kỷ lục trước đó, phiên bản của Asador Aupa khiến món ăn xa xỉ này bước lên một tầm cao mới, đắt hơn, bí ẩn hơn và không dành cho tất cả mọi người.

Hải Vân (theo Odditycentral)