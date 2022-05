Chiếc áo khoác lông cừu biểu tượng của ông Zelensky được bán với giá hơn 100.000 USD

Đại sứ quán Ukraine tại Vương quốc Anh cho biết trong một video đăng trên Twitter quay cảnh ông Zelensky mặc chiếc áo khoác: “Hôm nay, toàn bộ từ ngữ đều hướng đến một người đàn ông mặc chiếc áo khoác lông cừu đơn giản. Và bây giờ vật phẩm mang tính biểu tượng được đích thân Tổng thống Zelensky ký tặng, đã có mặt ở đây."

Mục tiêu của sự kiện là "kể những câu chuyện về lòng dũng cảm đã trở thành biểu tượng trong chiến tranh của Ukraine, cũng như gây quỹ để hỗ trợ lòng dũng cảm này", theo một bài đăng từ Đại sứ quán trên Twitter.

Sau nhiều tháng xây dựng quân đội, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine vào cuối tháng 2, làm bùng lên tình trạng hỗn loạn địa chính trị và một cuộc khủng hoảng người tị nạn. Theo ước tính mới nhất của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, hơn 3.000 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Cuộc gây quỹ mang tên "Brave Ukraine" (Ukraine dũng cảm), bao gồm đồ chơi do Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska tặng, các bức ảnh của nhiếp ảnh gia quá cố Max Levine và chiếc áo khoác lông cừu của Tổng thống Zelensky, được Đại sứ quán Ukraine ở London tổ chức tại phòng trưng bày nghệ thuật Tate Modern. Sự kiện đã quyên góp được hơn 1 triệu USD cho Ukraine, là nỗ lực gây quỹ chính của đại sứ quán. Họ cho biết, phần lớn số tiền sẽ được dùng cho việc trang bị lại Trung tâm Y tế Trẻ em Chuyên biệt phía tây Ukraine.

Trong bài phát biểu tại buổi gây quỹ, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã khen ngợi khả năng lãnh đạo của ông Zelensky sau khi tổng thống Ukraine phát biểu trước những người tham dự qua cuộc gọi video. "Thật là vinh dự khi được nói chuyện với bạn của tôi, Volodymyr Zelensky, thực sự là một trong những nhà lãnh đạo đáng kinh ngạc nhất của thời hiện đại", ông nói.

Ông Johnson cũng kêu gọi giá bán cao hơn cho bộ lông cừu của Zelensky so với giá khởi điểm ban đầu là 50.000 bảng Anh (tương đương khoảng 61.000 USD), đồng thời chỉ trích Nga đã "gieo đau thương xuống các thành phố ở Ukraine" và ca ngợi lòng dũng cảm của người dân Ukraine. “Đó là lý do tại sao tôi chắc chắn hơn bao giờ hết rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng. Ukraine sẽ được tự do, và một Ukraine có chủ quyền sẽ trỗi dậy trở lại", ông nói.

Theo CNN