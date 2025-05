Chiếc áo gây tranh cãi nhất Hàn Quốc lúc này

Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích bức ảnh là thiếu nhạy cảm trong thời điểm gần bầu cử, với những bình luận như: “Khó tin là không cố ý khi đang ở giai đoạn nhạy cảm thế này” hay “Mặc áo đỏ, in số 2 ngay lúc này ư? Dù không cố tình thì vẫn rất bất cẩn”.

Ngược lại, không ít ý kiến bảo vệ Karina, cho rằng phản ứng dư luận là thái quá: “Nếu cô ấy xóa ngay thì chắc không có ý gì cả” và “Không phải chuyện gì cũng phải chính trị hóa”.

Karina và SM Entertainment lên tiếng

Karina trực tiếp phản hồi vụ việc qua nền tảng giao lưu với người hâm mộ Bubble: “Tôi thật sự xin lỗi vì đã khiến MY (tên fandom của aespa) lo lắng. Vì hiểu lầm ngày càng lan rộng và nhiều MY cảm thấy bất an, nên tôi muốn trực tiếp nói lời xin lỗi. Tôi sẽ cẩn trọng hơn trong từng hành động. Một lần nữa, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng”.