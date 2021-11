Chia sẻ của người phụ nữ sau 5 năm vượt qua đau nhức xương khớp

Your browser does not support the audio element.

Chưa một ngày có giấc ngủ trọn vẹn vì những cơn đau

Cô Trần Thị Mai Hoa kể lại rằng cô đã cảm nhận thấy những triệu chứng đầu tiên của bệnh đau nhức xương khớp vào đầu năm 2016, những ngày mà cô vẫn còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng khi công tác tại Công an huyện Sông Mã (Sơn La). Những năm đầu, cô Hoa chỉ thỉnh thoảng mới đau nhức ở vùng cổ vai gáy và đầu gối cùng những tiếng lục cục, lục cục mỗi khi vận động.