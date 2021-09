Chia nhỏ các nhóm F0 để quản lý, giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trên

TS.BS Nguyễn Trung Hòa: Ngay khi số F0 tăng lên, có một số người chưa chuyển đi thu dung, cách ly tập trung kịp, chúng tôi đã cấp ngay tủ thuốc ở các trạm y tế để phát cho người dân. Các loại thuốc bổ tăng cường miễn dịch được phát đến tận tay người dân. Sau đó, các túi thuốc A, B, C được triển khai thì F0 nào ở nhà cũng được tư vấn, nhận được thuốc. Các túi thuốc này rất tốt giúp người dân an tâm điều trị bệnh. Từ đó các ca bệnh chuyển nặng đã giảm, không có nhiều biến chứng đáng tiếc xảy ra. Đặc biệt là gói thuốc C được một số bác sĩ quân y tư vấn kỹ càng, người dân sẵn sàng tiếp nhận và sử dụng, không có bất thường nào xảy ra.

PV. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chăm sóc, điều trị F0 tại nhà là gì và lực lượng y tế lưu động có vai trò như thế nào, thưa ông?

TS.BS Nguyễn Trung Hòa: Có hai yếu tố quan trọng nhất đó là giảm chuyển nặng, giảm tối đa tử vong. Các trạm y tế lưu động có vai trò rất quan trọng trong việc tham gia cấp cứu nhanh-gọn-hiệu quả…các ca bệnh có chuyển biến xấu. Khi nào dịch được cơ bản kiểm soát, trạm y tế cố định của các phường mới có thể đảm đương được.



Trân trọng cảm ơn BS.