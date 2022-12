Chìa khóa cũ ở nhà đừng vứt đi dù chỉ một chiếc, ai không biết thì thật đáng tiếc

Chúng ta có thể quấn chìa khóa bằng khăn giấy hoặc khăn giấy ướt để làm sạch vết bẩn trong khe nhỏ của đồ nội thất. Vì chìa khóa tương đối hẹp nên khi vệ sinh, chúng ta có thể làm sạch vết bẩn trong khe, như miếng dán tủ lạnh, khe hở bệ cửa sổ, v.v..

Mẹo vệ sinh, sửa chữa chìa khóa

Chìa khóa nhà sử dụng lâu ngày dễ bị ố vàng, hoặc một số răng cưa hơi cùn mở khóa không êm lắm, chúng ta không cần vứt đi mà có thể giải quyết dễ dàng. Nếu trên khóa có nhiều vết bẩn thì chúng ta có thể chuẩn bị một ít kem đánh răng và giấm trắng. Dùng bàn chải đánh răng đã sử dụng để làm sạch, lông bàn chải mềm rất mảnh có thể đánh sạch mọi kẽ hở trên chìa khóa. Bạn có thể làm mềm vết bẩn để chìa khóa trông như mới ngay lập tức.

Cách xử lý chìa khóa cùn, không trơn cũng rất đơn giản: Chúng ta chỉ cần lấy bút chì trượt qua lại trong khe chìa khóa một lúc là độ trơn sẽ được cải thiện. Nguyên nhân là do thành phần chính của đầu bút chì là than chì, và than chì cũng là chất bôi trơn nên sau khi bôi rồi dùng để mở khóa thì chìa khóa sẽ trơn tru hơn rất nhiều.

Theo An Nhiên - Vietnamnet